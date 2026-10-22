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Росіяни атакували об'єкт інфраструктури в Запоріжжі: виникла пожежа

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росіяни атакували об'єкт інфраструктури в Запоріжжі: виникла пожежа
Масштаби пошкоджень уточнюються
фото: ДСНС Запоріжжя (ілюстративне)

Попередньо, одна людина дістала поранення

Російські окупанти вдарили по Запоріжжю: ворог влучив в об'єкт інфраструктури міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеграм-канал Запорізької обласної військової адміністрації.

Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін додав, що після влучання на місці виникла пожежа.

«Ворог атакував Запоріжжя», – зазначив він.

За попередніми даними, внаслідок удару поранення дістала одна людина. Про стан постраждалого та масштаби пошкоджень Семікін поки не повідомив.

Що з Вантовим мостом

Також Семікін повідомив, що рух Вантовим мостом у Запоріжжі відновлять 22 жовтня з 06:00. Щодня з 00:00 до 06:00 міст буде повністю закритий для руху. В інший час проїзд працює у звичайному режимі, але для вантажівок вагою понад 3,5 тонни рух мостом залишається забороненим.

Об'їхати можна через міст Преображенського – по одній смузі в кожному напрямку.

Вантовий міст у Запоріжжі – частина мостового переходу через Дніпро, що з'єднує центр міста з островом Хортиця. На мосту змонтовано 48 вантових канатів. Рух верховою частиною відкрили 22 січня 2022 року за участі президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, 10 жовтня російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю, влучивши, зокрема, у п'ятиповерховий житловий будинок. Унаслідок удару загинули 20 людей, серед них троє дітей, ще 18 дістали поранення. Також 14 жовтня окупанти вдарили по приватному сектору у Вознесенівському районі міста: рятувальники дістали з-під завалів чоловіка, він перебуває в тяжкому стані, повідомляв співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров. 

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Теги: поранення ворог рятувальники окупанти пожежа Запоріжжя

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