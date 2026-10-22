Росіяни атакували об'єкт інфраструктури в Запоріжжі: виникла пожежа
Попередньо, одна людина дістала поранення
Російські окупанти вдарили по Запоріжжю: ворог влучив в об'єкт інфраструктури міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеграм-канал Запорізької обласної військової адміністрації.
Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін додав, що після влучання на місці виникла пожежа.
«Ворог атакував Запоріжжя», – зазначив він.
За попередніми даними, внаслідок удару поранення дістала одна людина. Про стан постраждалого та масштаби пошкоджень Семікін поки не повідомив.
Що з Вантовим мостом
Також Семікін повідомив, що рух Вантовим мостом у Запоріжжі відновлять 22 жовтня з 06:00. Щодня з 00:00 до 06:00 міст буде повністю закритий для руху. В інший час проїзд працює у звичайному режимі, але для вантажівок вагою понад 3,5 тонни рух мостом залишається забороненим.
Об'їхати можна через міст Преображенського – по одній смузі в кожному напрямку.
Нагадаємо, 10 жовтня російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю, влучивши, зокрема, у п'ятиповерховий житловий будинок. Унаслідок удару загинули 20 людей, серед них троє дітей, ще 18 дістали поранення. Також 14 жовтня окупанти вдарили по приватному сектору у Вознесенівському районі міста: рятувальники дістали з-під завалів чоловіка, він перебуває в тяжкому стані, повідомляв співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.
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