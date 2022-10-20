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25 безпілотників та 20 бойових машин: втрати окупантів за добу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
25 безпілотників та 20 бойових машин: втрати окупантів за добу
Росія втратила в Україні вже 2567 танків
Генштаб ЗСУ

ЗСУ вже знищили близько 66 650 рашистів

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 370 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 66 650 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 20 жовтня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 66 650 (+370) осіб ліквідовано;
  • танків – 2567 (+13) од;
  • бойових броньованих машин – 5255 (+20) од;
  • артилерійських систем – 1646 (+9) од;
  • РСЗВ – 372 (+0) од;
  • засоби ППО – 189 (+0) од;
  • літаків – 269 (+0) од;
  • гелікоптерів – 243 (+1) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1311 (+25);
  • крилаті ракети – 329 (+6);
  • кораблі /катери – 16 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4005 (+6) од;
  • спеціальна техніка – 147 (+1).
25 безпілотників та 20 бойових машин: втрати окупантів за добу фото 1

Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 239-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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Теги: війна росія окупанти Україна рашисти

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