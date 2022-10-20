25 безпілотників та 20 бойових машин: втрати окупантів за добу
ЗСУ вже знищили близько 66 650 рашистів
За минулу добу українські захисники ліквідували близько 370 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 66 650 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 20 жовтня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 66 650 (+370) осіб ліквідовано;
- танків – 2567 (+13) од;
- бойових броньованих машин – 5255 (+20) од;
- артилерійських систем – 1646 (+9) од;
- РСЗВ – 372 (+0) од;
- засоби ППО – 189 (+0) од;
- літаків – 269 (+0) од;
- гелікоптерів – 243 (+1) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1311 (+25);
- крилаті ракети – 329 (+6);
- кораблі /катери – 16 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4005 (+6) од;
- спеціальна техніка – 147 (+1).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, триває 239-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
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