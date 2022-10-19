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Бояться ЗСУ? Бєлгородська область РФ готує укріплення під керівництвом «вагнерівців»

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Бояться ЗСУ? Бєлгородська область РФ готує укріплення під керівництвом «вагнерівців»
На кордоні з Україною росіяни дуже непокояться
фото з відкритих джерел

Росіян взялися вчити найманці Пригожина 

У Бєлгородській області країни-агресорки РФ формують «народне ополчення» та зводять оборонні споруди під патронажем керівника приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина. Про це пишуть російські ЗСІ.

Йдеться про зведення оборонних споруд і створення так званого народного ополчення Бєлгородської області. Декілька підприємств виготовляють необхідні елементи для фортифікаційних споруд, а інструктори ПВК «Вагнер» навчають росіян.  

Крім того, влада РФ виділила 90 млн рублів на патріотичну гру про найманців із ПВК «Вагнера». Кошти спрямують компанії Lipsar Studio на розробку гри «Спарта», присвячену діяльності російських найманців у вигаданій африканській країні. Як стверджує джерело видання «Коммерсант», проєкт став цікавим владі, оскільки він дозволить «створити позитивний образ російських військових».  

Нагадаємо, у російському Бєлгороді увечері 19 жовтня сталося відключення трансформатора на підстанції «Південна» буцімто через перенапругу. 

Днями губернатор Бєлгородської області визнав, що в одному із селищ детонував склад з боєприпасами і поквапився додати, що це сталося буцімто внаслідок обстрілу ЗСУ.

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Теги: влада Бєлгород ПВК Вагнера росія

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