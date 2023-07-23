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27 бойових зіткнень: Генштаб розповів про гарячу добу на фронті

Надія Карбунар
glavcom.ua
27 бойових зіткнень: Генштаб розповів про гарячу добу на фронті
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили противника
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках

Триває 515-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби російські окупанти завдали ракетного удару по території України, застосувавши 17 крилатих та 2 балістичні ракети. В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил було знищено 9 крилатих ракет. Крім того, ворог завдав 26 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки, релігійні споруди та інша цивільна інфраструктура. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 23 липня.

Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на оперативних напрямках

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 27 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційного удару в районі Павлівки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Тимоновичі Чернігівської області; Середина-Буда, Угроїди,  Юнаківка Сумської області та Козача Лопань, Бударки, Ветеринарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кучерівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Торського Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісу на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки в районах Богданівки, Кліщіївки та північно-східніше Оріхово-Василівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Богданівка, Іванівське, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районах Авдіївки та Невельського. У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар’їнки. Ворог обстріляв понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Катеринівка, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки та завдав авіаційного удару біля Благодатного Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Золота Нива, Пречистівка, Вугледар, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення у районі Приютного Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки і Новоданилівки Запорізької області та Антонівки Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Новодаріївка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоандріївка, Степове Запорізької області; Іллінка, Кам’янське Дніпропетровської області; Антонівка, Гаврилівка, Новоберислав, Республіканець Херсонської області, місто Херсон; а також Яселка Миколаївської області. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Окупанти відбирають в українців вирощене зерно

Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення, привласнюючи зерновий урожай мирних громадян України. Так, в населеному пункті Пришиб Запорізької області, з території агропідприємства за допомогою дизельних локомотивів російські окупанти вивозять велику кількість вантажних вагонів з різними типами зернових культур.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони за добу завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також, нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 командний пункт, 1 засіб протиповітряної оборони та 1 станцію РЕБ ворога.

Нагадаємо, на Таврійському напрямку українські захисники ліквідували 72 окупанти та знищили 30 одиниць озброєння та військової техніки ворога. 

Також Росія модернізувала ракети Х-22 та «Онікс». Окрім того, вони відновили використання комплексів «Бастіон».

Теги: окупанти Вугледар наступ ворог населення озброєння місто інфраструктура Херсон урожай Авдіївка Миколаїв балістичні ракети

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