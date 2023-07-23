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Таврійський напрямок: ЗСУ взяли в полон окупантів та знищили танк

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Таврійський напрямок: ЗСУ взяли в полон окупантів та знищили танк
фото: Генштаб

Протягом доби було виконано 1211 вогневих завдань

На Таврійському напрямку українські захисники ліквідували 72 окупанти та знищили 30 одиниць озброєння та військової техніки ворога. Про це розповів  речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони України Таврійського напрямку майор Валерій Шершень в ефірі телемарафону.

«Протягом доби було виконано 1211 вогневих завдань, і це, відповідно, призводить до чутливих істотних втрат з боку ворога, Втрати ворога вбитими, пораненими й полоненими за добу склали: безповоротні – 72 окупанти, санітарні – 129 окупантів, двоє осіб у полоні. Було знищено 30 одиниць озброєння та військової техніки противника. Зокрема – 1 танк, 7 ББМ, 12 артилерійських систем та мінометів, а також знищено сім складів боєприпасів ворога», – заявив Шершень.

Він також додав, що нині полонених ворога стало менше. «За минулу добу у зоні відповідальності угруповання «Таврія» – двоє полонених, за дві попередні доби у полоні нікого немає. Усього за тиждень, що минає, тільки шість полонених. Така тенденція, – поінформував він.

Триває 515-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень. 

Теги: окупанти полон озброєння втрати ЗСУ війна

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