Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія модернізувала деякі види ракет – розвідка

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росія модернізувала деякі види ракет – розвідка
Ракета Х-22 призначена для ураження великих морських цілей
фото з відкритих джерел

Окупанти відновили використання комплексів Бал, «Бастіон», які застосовують проти цивільних об’єктів

Росія модернізувала ракети Х-22 та «Онікс». Окрім того, вони відновили використання комплексів «Бастіон». Про це в інтерв'ю телеканалу «Ми – Україна» розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

«Ми чітко знаємо, що були проведені заходи по модернізації деяких видів (ракет, – ред.). Там ж сама Х-22 по суті вже стала Х-32, тобто пройшла модернізацію», – розповів він.

Крім того, за його словами, ГУР володіє інформацією про ті плани і ті заходи, які здійснювала Російська Федерація з модернізації і ракет «Оніксів».

«Восени вони дуже часто обстрілювали Миколаївську, Одеську та Херсонську області. Тоді було дуже багато саме підривів, а не влучань», – сказав він.

Він також додав, що після модернізації росіяни знову відновили використання комплексів Бал, «Бастіон», які застосовують проти цивільних об’єктів.

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російські окупанти атакували Одесу близько 20 ракетами різних типів. У тому числі й балістичними.

Раніше повідомлялося, що у ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Станом на 4:00 годину ранку встановлено, що унаслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини. 

Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор. 

Читайте також:

Теги: Міноборони Одеса обстріл Миколаїв Україна собор росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пхеньян здійснив запуски на тлі зростання напруженості на півострові
КНДР запустила крилаті ракети у море – ЗМІ
Вчора, 04:58
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков
Нардеп назвав члена українського уряду, який «своїми руками наводить ракети»
14 липня, 17:48
Максимальна дальність польоту комплекс балістичної ракети сягає 300 км
США не поспішають надавати Україні ракети великої дальності – The Washington Post
Сьогодні, 08:45

Події в Україні

Аеродром у Криму до та після вибухів: у мережі з’явилися фото
Аеродром у Криму до та після вибухів: у мережі з’явилися фото
Росія модернізувала деякі види ракет – розвідка
Росія модернізувала деякі види ракет – розвідка
Розвідка: Росія вивчає стан енергосистеми України, можливі нові удари
Розвідка: Росія вивчає стан енергосистеми України, можливі нові удари
Росіяни знищили Палац культури у Часовому Ярі, де був гуманітарний штаб (фото)
Росіяни знищили Палац культури у Часовому Ярі, де був гуманітарний штаб (фото)
Таврійський напрямок: ЗСУ взяли в полон окупантів та знищили танк
Таврійський напрямок: ЗСУ взяли в полон окупантів та знищили танк
МВС оголосило в розшук мера Рахова
МВС оголосило в розшук мера Рахова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Порошенко привіз у госпіталь пораненій Марусі Звіробій знаковий український смаколик
75K
Що тепер скаже Онуфрій?
32K
Українські моряки завдали ворогові влучного удару
13K
Міноборони РФ пояснило, навіщо знищило собор Московської церкви в Одесі
11K
Міністр енергетики розповів, що може змусити росіян деокупувати Запорізьку АЕС
5728
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 23 липня
Сьогодні, 05:23
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
За добу українські воїни знищили 16 ворожих баз – Генштаб
Вчора, 06:40
Дощі та грози у більшості областей: прогноз погоди на 22 липня
Вчора, 06:12
Стало відомо, коли США почнуть навчання українських пілотів на F-16
Вчора, 04:23
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:27

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту