Росія модернізувала деякі види ракет – розвідка

Окупанти відновили використання комплексів Бал, «Бастіон», які застосовують проти цивільних об’єктів

Росія модернізувала ракети Х-22 та «Онікс». Окрім того, вони відновили використання комплексів «Бастіон». Про це в інтерв'ю телеканалу «Ми – Україна» розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

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«Ми чітко знаємо, що були проведені заходи по модернізації деяких видів (ракет, – ред.). Там ж сама Х-22 по суті вже стала Х-32, тобто пройшла модернізацію», – розповів він.

Крім того, за його словами, ГУР володіє інформацією про ті плани і ті заходи, які здійснювала Російська Федерація з модернізації і ракет «Оніксів».

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«Восени вони дуже часто обстрілювали Миколаївську, Одеську та Херсонську області. Тоді було дуже багато саме підривів, а не влучань», – сказав він.

Він також додав, що після модернізації росіяни знову відновили використання комплексів Бал, «Бастіон», які застосовують проти цивільних об’єктів.

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російські окупанти атакували Одесу близько 20 ракетами різних типів. У тому числі й балістичними.

Раніше повідомлялося, що у ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Станом на 4:00 годину ранку встановлено, що унаслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини.

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Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.