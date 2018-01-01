Адвокат родин Небесної сотні: Підозрювані продовжують працювати у правоохоронних органах

З успіхів правоохоронців можна назвати те, що з'ясована реальна картина злочину

Адвокат родин Небесної сотні Павло Дикань заявив, що підозрювані у розстрілі майданівців досі працюють у правоохоронних органах. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому». У нього спитали, чи можна вважати реальних строк у справі Майдану всього двом людям задовільною роботою правоохоронців за чотири роки. На це Дикань відповів:



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З успіхів правоохоронців можна назвати те, що з'ясована реальна картина злочину

Адвокат родин Небесної сотні Павло Дикань заявив, що підозрювані у розстрілі майданівців досі працюють у правоохоронних органах. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

У нього спитали, чи можна вважати реальних строк у справі Майдану всього двом людям задовільною роботою правоохоронців за чотири роки. На це Дикань відповів:

«Дійсно, реальні строки отримали дві людини. Причому одна з них не відбувала покарання, бо їй було зараховане попереднє ув’язнення, а в другої скоро закінчується строк покарання.

З іншого боку, досягненням слідства можна вважати те, що все-таки загальна картина злочину з’ясована, встановлені головні замовники, організатори та виконавці. Щодо деяких з них вже ініційоване заочне досудове розслідування, адже переважна кількість причетних до цих злочинів, переховуються на території Росії і притягнути їх до відповідальності в Україні фактично неможливо.

На жаль, один з найнезрозуміліших моментів цього розслідування – те, що підозрювані продовжують працювати у правовій системі. Дуже багато з тих, хто обвинувачується у злочинах під час Майдану, досі є співробітниками МВС. Проте ми говоримо зараз лише про виконавців. Усі, хто вищі за середню ланку, втекли одразу після протестів».

На уточнююче запитання журналіста щодо того, про кого йде мова, юрист сказав:

«У нас йде справа щодо побиття 21 січня (2014 року) хлопців на колонаді стадіону імені Лобановського. У цій справі до нас приїздить обвинувачений, діючий співробітник харківської поліції Хандрикін. Він йде на роботу, потім його викликають до суду, він посміхається в суді і повертається на роботу. Незважаючи ні на що, він продовжує працювати, але є багато доказів його причетності до цього злочину.

Так само щодо побиття 1 грудня (2013 року): заступник командира роти «Беркуту» Пустовий обвинувачується у службовій недбалості. Він був заступником командира роти «Беркуту» у Київській області, а зараз він є заступником командира роти спецпризначення Київської області.

Були ж абсолютно кричущі випадки, коли Департамент спецрозслідувань ГПУ вручив підозру діючим керівникам управління Національної поліції у місті Києві (мова йде про підозрюваних – Ігоря Бабича, Анатолія Серединського і Сергія Поготова – «Главком»). Коли суд обирав їм запобіжний захід, прийшло керівництво Нацполіції і доводило, що це надзвичайно важливі для органів люди.

Тобто моральні якості не мають жодного значення для нинішньої поліції. Яким може бути реформування правоохоронних органів, коли людина обвинувачується у скоєнні злочинів під час протестних акцій і зараз вона продовжує виконувати обов’язки на тій самій посаді? Це система, яка була створена не для охорони прав громадян, а для охорони прав можновладців. Так воно зараз і залишається».