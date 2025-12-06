Головна Країна Події в Україні
Покровськ став символом нового етапу війни – The Telegraph

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Покровськ став символом нового етапу війни – The Telegraph
Російські загарбники намагаються проникнути у місто, використовуючи туман і дощ як прикриття
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Як зазначають журналісти, російська армія перейшла до моделі «демеханізованої» війни

Покровськ став символом нового етапу російсько-української війни – міського протистояння без окреслених ліній, де невеликі групи диверсантів просочуються в місто, маскуються під цивільних або українських військових і точково роз’їдають оборону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Журналісти наголошують, що українські підрозділи серйозно ризикують, перебуваючи у місті, оскільки друг і ворог можуть опинитися буквально за кілька кроків. Такі ситуації в Покровську, за словами медійників, вже не виняток, а звичний перебіг подій. «Ми проїхали прямо повз них», – розповів Іван, 21-річний кулеметник із підрозділу безпілотних систем «Вовки Да Вінчі», згадуючи момент, коли диверсанти видали себе за українських бійців.

У матеріалі вказано, що російська армія перейшла до моделі «демеханізованої» війни. Замість великих наступальних колон, які легко знищують дрони, росіяни просуваються групами по 3–5 осіб.

Розвідувальні дрони РФ шукають «дірки» в українській обороні. Російські групи заходять у місто на велосипедах, мотоциклах, цивільних вантажівках або взагалі пішки, використовуючи туман і дощ як прикриття.

Зазначається, що у місті практично неможливо відрізнити ворога від своїх. Саме тому українські бійці відродили давню тактику перевірочних слів, які росіянам вимовити складно. Одне з таких слів – «паляниця». Один з командирів пригадав випадок, коли бійцям заборонили стріляти по БМП, бо «вона своя». Однак пізніше з’ясувалося, що це була російська машина – її знищили дроном лише після уточнення.

Зазначається, що дрони стали ключовою зброєю в місті: вони виявляють диверсантів і завдають ударів по їхніх укриттях. Тому російські групи першими намагаються вийти на позиції українських операторів – і вбивають їх. Без цих ударів українцям важче знищувати розвідувальні групи на підході до міста.

Нагадаємо, у районі Покровська та Мирнограда українські підрозділи активними діями блокують спроби росіян накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих міст.

Теги: Покровськ Донеччина окупанти

