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    Розстріл у Дніпрі: у мережі з'явилося відео затримання вбивці

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    Відео з бодікамер поліцейських, які затримували хлопця&nbsp; - Розстріл у Дніпрі: у мережі з'явилося відео затримання вбивці

    Відео з бодікамер поліцейських, які затримували хлопця 

    фото: скріншот із відео

    Відео затримання 20-річного нацгвардійця, який розстріляв своїх товаришів по службі

    У Дніпропетровській області правоохоронці затримали 21-річного військового Національної гвардії Артема Рябчука, який розстріляв пʼятьох людей: чотирьох товаришів по службі та одну цивільну жінку. Хлопця затримали на виїзді із міста Дніпро. Зброя була при ньому.

    Як розповів сам хлопець, він спочатку блукав житловими районами неподалік ЮМЗ, після чого вийшов на трасу і зловив машину. Жінка відвезла його до Лівого берега Києва. Згодом він вирішив здатися. Попросив місцеву мешканку зателефонувати до поліції та повідомити, що він поряд.

    Затримали нацгвардійця на вулиці Крайній у Підгородному. Першими приїхав екіпаж патрульної поліції, після чого прибув кримінальний розшук, слідчі та бійці спецпідрозділу КОРД. З'явилося відео з бодікамерів поліцейських, які затримували хлопця.

    Раніше у мережі з'явилося відео розстрілу солдатів. Також стали відомі імена загиблих.

    Нагадаємо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш», «Південмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

    Згодом з'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину.

    Поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі.

    До слова, Антон Геращенко повідомив, в якому стані перебувають потерпілі солдати, які отримали поранення від свого бойового товариша.

    Читайте також: Хто такий Артемій Рябчук, який розстріляв нацгвардійців у Дніпрі (фото, відео)
    Теги: трагедія зброя Дніпро вбивство поліція злочин злочинець розшук солдат
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    Розстріл у Дніпрі: у мережі з'явилося відео затримання вбивці