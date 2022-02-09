Слідство назвало три версії розстрілу нацгвардійців у Дніпрі

Керівник ДБР зазначив, що основною версією слідства є вчинення злочину через нестатутні відносини

Слідство розглядає три основні версії стрілянину на дніпровському «Південмаші» 27 січня, де п'ятеро людей загинули та стільки ж отримали поранення. Про це повідомляє Держбюро розслідувань

Серед версій слідства:

позастатутні відносини;

психологічні відхилення підозрюваного;

доручення іноземних спецслужб, недержавних організацій, приватних осіб з метою дискредитації системи правоохоронних органів в Україні, дестабілізації правопорядку в країні тощо.

Зокрема, під час відпрацювання третьої версії представники СБУ встановили факт відвідування підозрюваним Росії у 2019 році, де він перебував два тижні.

Керівник ДБР Олексій Сухачов зазначив, що основною версією слідства є вчинення злочину через нестатутні відносини. Раніше заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив, що в частині № 3021, де служив Рябчук, було проведено анонімне анкетування й уже встановлені факти позастатутних відносин.

За словами керівника ДБР Олексія Сухачова, під час першочергового допиту підозрюваний пояснив, що вчинив злочин через позастатутних відносин – психологічного впливу на нього з боку солдатів старшого призову. Такий вплив тривав із кінця листопада 2021 року та до моменту вчинення злочину.

«Це виявлялося в систематичному зневажливому ставленні до підозрюваного та цькуванні його, через повідомлення ним командирам про порушення статуту військовослужбовцями під час несення служби, примушуваннями старослужбовців до виконання підозрюваним робіт з прибирання приміщень під час відпочинку у складі караулу, що приводило до знесилення його організму», – зазначили в ДБР.

Також підозрюваний пояснив, що безпосередньо під час вчинення злочину він «перебував у такому емоційному стані як затьмарення свідомості, злості, що обмежувало його усвідомлення тим діям, які він вчиняв».

Водночас, за словами Сухачова, підозрюваний заперечив застосування до нього фізичного насильства, також під час перевірки на його тілі не виявили тілесних ушкоджень. Уся ця інформація буде перевірятися під час проведення психіатричної експертизи.

Раніше цього тижня поранена військова вперше розповіла про напад Артемія Рябчука. Також омбудсменка показала умови утримання нацгвардійця Рябчука.

Також стало відомо, що свідки стрілянини на «Південмаші» пройдуть психологічну реабілітацію у Нових Санжарах (фото).

Нагадаємо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш», «Південмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Як повідомлялося, затриманий Рябчук «сидітиме все життя». Геращенко озвучив дві версії трагедії у Дніпрі. Раніше нардепка Юлія Яцик оприлюднила можливі мотиви вбивства.

Як відомо, проти нацгвардійця, який стріляв у побратимів, порушили три кримінальні справи. Слідчі вже повідомили затриманому Артемію Рябчуку про підозру. Також речниця МВС розповіла, чи мав нацгвардієць психічні відхилення.

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