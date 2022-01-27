Солдат Рябчук докладно розповів, як вбивав людей у Дніпрі (відео)

Артем Рябчук не був засуджений, восени 2021-го був призваний на строкову службу

Затриманий розповів полісменам подробиці про те, що сталося

Бійця Нацгвардії, який розстріляв товаришів по службі у Дніпрі і вбив п'ятьох людей, допитали співробітники правоохоронних органів.

Затриманий розповів полісменам подробиці про те, що сталося. Зокрема, про те, де зберігалася зброя, яку він взяв.

Відео допиту журналістам передали джерела у правоохоронних органах.

Раніше у мережі з'явилося відео розстрілу солдатів.

Також стали відомі імена загиблих.

Нагадаємо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш», «Південмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Згодом з'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину.

Поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі.

До слова, Антон Геращенко повідомив, в якому стані перебувають потерпілі солдати, які отримали поранення від свого бойового товариша.