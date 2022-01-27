Хто такий Артемій Рябчук, який розстріляв нацгвардійців у Дніпрі (фото, відео)

У Дніпрі 20-річний солдат-строковик взяв автомат у збройовій кімнаті частини та розстріляв товаришів по службі

У Дніпрі 20-річний солдат-строковик взяв автомат у збройовій кімнаті частини та розстріляв товаришів по службі

Артем Рябчук не був засуджений, восени 2021-го був призваний на строкову службу

Рано вранці 27 січня у військовій частині на території заводу «Південмаш» 20-річний солдат строкової служби розстріляв своїх товаришів по службі.

Біографія

Артемій Рябчук народився 2001 року в місті Ізмаїл Одеської області. Не був засуджений, не одружений, закінчив аграрний коледж. Відомо, що нацгвардієць виріс без батька. До служби працював комірником. Його прикмети: зріст 194, карі очі, темне волосся, стрижка коротка.

Восени 2021-го був призваний на строкову службу, тобто встиг прослужити три місяці. Рябчук входив до числа охоронців території заводу «Південмаш».

Хлопець жодними скандалами у рідному селі не запам'ятався. Місцеві жителі кажуть, що на психіку Артемія могла вплинути трагедія з другом, який втопився на його очах, пише obozrevatel.

Артемій виріс у селі Броска в сім'ї вірян Марії та Юрія. За словами місцевих жителів, батько парубка помер, коли той ще навчався у технікумі.

«Тато хворів, начебто страждав на епілепсію. І коли Артем після 9-го класу перейшов вчитися в технікум, батько помер. Його мама займається тим, що пече солодощі й торти на продаж. Вона часто приносила частування на заходи у клас. Вони дуже віруючі. Артем теж віруючий хлопець, він часто виступав у класі на теми, пов'язані з Біблією, ми навіть здивовані, що він взагалі пішов служити в армію і взяв у руки зброю. Батьки піклувалися про нього і його сестру. Мама завжди приходила на збори і цікавилася, що в Артема у школі», – розповідає одна із мешканок села, пише obozrevatel.

Жінка також згадує, що в житті Артемія сталася трагедія. «Вони з другом Сергієм після того, як той закінчив 11-й клас, пішли на Дунай на пляж. І той на його очах почав тонути. Артемій нічого не міг вдіяти, бо вони обоє не вміли плавати. Сергій потонув буквально за метр від нього. В Артемія був стрес, він бігав по пляжу і дуже сильно плакав. Потім він навіть на похорон не прийшов, була тільки його мама. Можливо, це теж сильно вплинуло на хлопця», – припускає вона.

Артемія запам'ятали як товариського та доброзичливого хлопця. Кажуть, що вчився він сумлінно і жодними поганими вчинками не відзначався.

Щоправда, хлопець мав загострене почуття справедливості. Якщо щось було несправедливо, то він обстоював власну думку і доводив свою позицію. Міг образитися, якщо до нього не дослухалися. Але загалом враховували його думку, адже хлопець умів переконувати. Пояснити вчинок Артемія Рябчука у селі не можуть. Там вважають, що трагедія з його другом теж могла якось на нього вплинути.

Що сталося на заводі

Злочин трапився приблизно о 3:50. Хлопець зайшов до збройової кімнати, взяв автомат АК-47 з патронами, після чого почав стріляти у своїх товаришів по службі. На той час у караульному приміщенні було близько 22 солдатів. Унаслідок цього п'ятеро людей загинули, а ще п'ятеро отримали поранення.

«На жаль, під час надання медичної допомоги померла військовослужбовець НГУ, яка також отримала вогнепальні поранення», – йдеться у повідомленні.

У місті Дніпро була запроваджена поліцейська операція «Сирена».

Заступник голови МВС Антон Геращенко уточнив, що окрім мотивів злочину та перевірки випадків «дідівщини» у колективі, слідство поцікавиться, як військовослужбовцю вдалося пройти медкомісію та отримати доступ до зброї.

Штатні психологи Нацгвардії під час рутинних перевірок не помічали у військовослужбовця порушень ментального здоров'я або проблем із морально-психологічним станом. Солдат не входив до тих осіб, яким психологи рекомендували приділити посилену увагу. Інформація щодо можливих конфліктів між військовослужбовцями перевіряється.

Пізніше з'явилося відео, як підозрюваний у вбивстві після злочину намагався словити попутку.

Затримання

О 9:43 міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що Артема Рябчука затримано.

До поліції надійшло понад 10 викликів від небайдужих людей, які бачили підозрілих людей, схожих на солдата-строковика.

Під час відпрацювання одного з таких викликів поліцейські затримали військовослужбовця.

Міністр зазначив, що Рябчук понесе «найсуворішу відповідальність», а також, за наказом міністра, створять комісію, яка вивчатиме обставини, які могли привести до таких дій 21-річного військовослужбовця.

Також комісія вивчить обставини, за яких Рябчук проходив військову медичну комісію, а також його психічний стан на момент видачі допуску до зброї. Після вивчення умов та обставин, що призвели до трагедії будуть зроблені висновки – «у тому числі кадрові».

За словами заступника директора територіального управління ДБР у Полтаві Володимира Шила, військовий сам здався правоохоронцям. Він попросив перехожу зателефонувати в поліцію.

Реакція президента

Володимир Зеленський висловив співчуття всім тим, хто сьогодні втратив рідних і заявив, що жертвам злочину необхідно надати всю необхідну допомогу.

«Вбивцю вже затримано. Очікую від правоохоронців повного інформування суспільства про всі обставини злочину. Мотиви вбивці, те, як таке стало можливим, – усе має бути проаналізоване максимально детально. Обов’язкові кадрові висновки повинні бути зроблені в найближчий час», – написав Зеленський.

За словами президента, зараз він очікує від правоохоронців повну інформацію про те, що сталося. Мотиви стрільця і те, як це стало можливим – все це ще доведеться з'ясувати.

Також у мережі з'явилось відео розстрілу. Солдат-строковик дочекався, поки начальник варти та помічник відкриють кімнату зберігання зброї та шафу з боєприпасами та відкрив вогонь по офіцеру та сержанту.

Міський голова Дніпра Борис Філатов також прокоментував стрілянину, яку вночі 27 січня влаштував солдат-строковик на території заводу «Південмаш».

«Я не відправляю беззбройних муніципалів ловити автоматчика, що втік, для того, щоб «усі бачили, що мер не залишився осторонь», а волію комунікувати з поліцією та спецслужбами», – написав мер.