Розстріл у Дніпрі. Речниця МВС розповіла, чи мав нацгвардієць психічні відхилення

Перед тим, як прийти на службу, Рябчук проходив медичну комісію

27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Південмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України 20-річний солдат строкової служби Рябчук Артемій,

розстріляв своїх товаришів по службі. Однак психологічних відхилень у нього не було. Про це розповіла речниця Міністерства внутрішніх справ Альона Матвєєва в ефірі 24 каналу.

Перед цим Денис Монастирський заявив, що психічний стан стрілка на момент видачі допуску до зброї вивчатиме спеціальна комісія.

За словами Матвєєвої, перед тим, як прийти на службу, Артем Рябчук проходив медичну комісію.

«Якихось психологічних чи інших відхилень у хлопця не було виявлено», – заявила речниця МВС.

Як повідомлялося, затриманий Рябчук «сидітиме все життя». Геращенко озвучив дві версії трагедії у Дніпрі.

Раніше нардепка Юлія Яцик оприлюднила можливі мотиви вбивства.

Нагадаємо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш», «Південмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Згодом з'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину.

Поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі.

До слова, Антон Геращенко повідомив, в якому стані перебувають потерпілі солдати, які отримали поранення від свого бойового товариша.

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