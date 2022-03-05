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    Окупанти ракетами гатили у приватні будинки Білої Церкви (відео)

    Ракетами окупанта зруйновано приватні будинки - Окупанти ракетами гатили у приватні будинки Білої Церкви (відео)
    Ракетами окупанта зруйновано приватні будинки
    фото: t.me/s/oleksiihoncharenko

    Рятувальники під завалами шукають людей

    Окупанти продовжують громити мирне населення України. Щойно ворожа ракета влучила в один з приватних секторів міста Біла Церква, що на Київщині. Внаслідок атаки, зруйновані будинки. Відповідне відео опублікував нардеп Олексій Гончаренко.

    Рятувальники під завалами шукають людей. Наразі про постраждалих чи загиблих інформації немає.

    Нагадаємо, у Ворзелі (Київська область) російські окупанти розстріляли автівку з цивільними. Внаслідок чого двоє людей загинули, ще четверо поранені. Також окупанти обстріляли село Мархалівка на Київщині, серед загиблих – троє дітей

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    Теги: Росія окупанти Олексій Гончаренко військові рятувальники ракета Біла Церква #stoprussia
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    Окупанти ракетами гатили у приватні будинки Білої Церкви (відео)