Окупанти ракетами гатили у приватні будинки Білої Церкви (відео)

Рятувальники під завалами шукають людей

Окупанти продовжують громити мирне населення України. Щойно ворожа ракета влучила в один з приватних секторів міста Біла Церква, що на Київщині. Внаслідок атаки, зруйновані будинки. Відповідне відео опублікував нардеп Олексій Гончаренко.

Рятувальники під завалами шукають людей. Наразі про постраждалих чи загиблих інформації немає.

Нагадаємо, у Ворзелі (Київська область) російські окупанти розстріляли автівку з цивільними. Внаслідок чого двоє людей загинули, ще четверо поранені. Також окупанти обстріляли село Мархалівка на Київщині, серед загиблих – троє дітей