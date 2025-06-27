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Аксьонов посилив охорону та використовує РЕБ після операцій ЗСУ – Атеш

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Аксьонов посилив охорону та використовує РЕБ після операцій ЗСУ – Атеш
Рух «Атеш» продовжує активне спостереження за діями окупантів у Криму
фото з відкритих джерел

Аксьонов пересувається Сімферополем з мобільним РЕБ: Колаборант побоюється удару дроном

Агент руху Атеш зафіксував, що голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов переміщується Сімферополем у супроводі кортежу, до складу якого входить машина з автомобільним комплексом радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Атеш.

За інформацією Атеш, після нещодавніх успішних операцій Сил оборони України, колаборант Аксьонов висловлює серйозні побоювання щодо можливого удару FPV-дроном, спрямованого на його ліквідацію. Через це його дедалі рідше можна побачити у публічних місцях, а його переміщення стали максимально потайними та швидкими.

Рух «Атеш» заявляє, що продовжує активне спостереження за діями окупантів у Криму, передаючи всю зібрану інформацію Силам оборони України. Агенти руху наголошують, що «від наших очей не сховається ніхто - ми гарантуємо, що кожен окупант зіткнеться зі справедливою відплатою за свої злочини!»

Нагадаємо, за даними агентів українського руху опору Атеш зі складу штабу 104-ї повітряно-десантної дивізії РФ, на Кінбурнській косі відбулася ротація російських військ, що супроводжувалася жорстоким конфліктом.

За словами агентів руху опору, замість бригади «Дон», яка перебувала на цих позиціях понад два роки, заходить 337-й десантно-штурмовий полк ВДВ РФ.

Агенти Атеш повідомляють, що ротація пройшла зі скандалом: під час суперечки російські десантники застрелили чотирьох «козачків» та скинули їхні тіла у море. Доля решти бійців з бригади «Дон» наразі невідома – їх, імовірно, вивозять з фронту або поступово розформовують через повну втрату боєздатності.

Як відомо, російське військове командування використовує курсантів Військової академії РХБЗ у Костромі для виконання бойових завдань на території України. Цих молодих офіцерів, включно з іноземними громадянами, відправляють на фронт під приводом здобуття «бойового досвіду».

За інформацією, отриманою від агентів «Атеш» серед курсантів, майбутніх офіцерів направляють в Україну для роботи з обладнанням радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) в умовах активних бойових дій. Це відбувається на завершальному етапі їхнього навчання.

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Теги: Атеш Крим Сергій Аксьонов

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