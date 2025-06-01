Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Криму померла легендарна дисидентка

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Криму померла легендарна дисидентка
Айше Сейтмуратова – учасниця національного руху кримських татар
фото: Рефат Чубаров/Facebook

Айше Сейтмуратова стала символом боротьби кримськотатарського народу за права, гідність і повернення на Батьківщину

В окупованому Криму у віці 88 років померла ветеранка кримськотатарського національного руху Айше Сейтмуратова. Як інформує «Главком», про це повідомив очільник Меджлісу Рефат Чубаров.

«Знову з окупованого російською федерацією Криму надійшла сумна звістка, в яку не хочеться вірити, – у віці 88 років померла легендарна дисидентка , політв'язень часів СРСР, журналістка, історик, ветеранка кримськотатарського національного руху Айше Сейтмуратова».

Айше Сейтмуратова – кримськотатарська громадська діячка, правозахисниця, учасниця національного руху кримських татар, політичний в’язень радянського режиму, журналістка і публіцистка в еміграції.

У 1964 році приєдналася до кримськотатарського національного руху в Самаркандській області. Брала участь у зустрічах з представниками радянської влади, зокрема в ЦК КПРС. У 1966 році була заарештована за звинуваченням у «розпалюванні національної ворожнечі» та засуджена до трьох років умовно. У 1971 році знову арештована та засуджена до трьох років ув’язнення за «Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй». Відбувала покарання в мордовських таборах.

Після звільнення у 1974 році продовжила правозахисну діяльність. У 1978 році емігрувала до США, побоюючись примусового психіатричного лікування.

Там працювала журналісткою на радіостанціях «Голос Америки», «Свобода», BBC, «Німецька хвиля», висвітлюючи проблеми кримськотатарського народу, історію репресій, русифікації та асиміляції.

Айше Сейтмуратова стала символом боротьби кримськотатарського народу за права, гідність і повернення на Батьківщину.

Раніше до України з російського полону вдалося повернути заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла.

Читайте також:

Теги: Крим Рефат Чубаров Свобода звільнення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китайські заводи відчувають економічні проблеми
Китайські хімічні заводи закриваються через зростання тарифів
8 травня, 07:24
Окупанти вирішили прикрити Крим від ударів дітьми
Окупанти вирішили прикрити Крим від ударів дітьми
9 травня, 06:56
У небо над Кримом здіймається дим
В окупованому Криму детонують склади боєприпасів (відео)
16 травня, 08:00
Таку Ето припустився помилки і втратив свою посаду
Міністр сільського господарства Японії пішов у відставку на тлі скандалу із рисом
21 травня, 16:21
Остапенко готувався до масштабної виставки в Лаврі, коли дізнався, що Мінкульт вирішив його звільнити з посади керівника
Мінкульт пояснив, чому звільнено директора Києво-Печерської лаври
22 травня, 12:45
Спілка українців у Португалії просить Головну інспекцію освіти та науки перевірити джерела інформації, використані авторами підручника
Скандал в освіті Португалії: Українська громада вимагає прибрати карти з «російським» Кримом»
30 травня, 21:59
Із окремих підрозділів та військових частин полонених вдалося визволити вперше
У результаті обміну полоненими додому повернулися 27 захисників Маріуполя
24 травня, 15:47
Маск йде з Білого дому
«Швидка і тиха» відставка Маска: ЗМІ пояснили, що відбулось у Білому домі
29 травня, 11:21
Суд визнав Найєма винним та присудив штраф в розмірі 17000 гривень
Мустафу Найєма оштрафували і позбавили прав
27 травня, 18:40

Події в Україні

На війні в Україні загинув польський журналіст
На війні в Україні загинув польський журналіст
На Запорізькому напрямку Сили оборони нищать росіян трофейною зброєю
На Запорізькому напрямку Сили оборони нищать росіян трофейною зброєю
РФ ударила ракетами по розташуванню навчального підрозділу ЗСУ: є загиблі та поранені
РФ ударила ракетами по розташуванню навчального підрозділу ЗСУ: є загиблі та поранені
У Криму померла легендарна дисидентка
У Криму померла легендарна дисидентка
Наступ на Сумщині: де армія РФ тисне найбільше
Наступ на Сумщині: де армія РФ тисне найбільше
Племінниця засновника цирку «Кобзов» трагічно загинула, зірвавшись із висоти
Племінниця засновника цирку «Кобзов» трагічно загинула, зірвавшись із висоти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
234K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 червня: ситуація на фронті
88K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 червня 2025
35K
Коли в Україну прийде літня спека: синоптикиня здивувала прогнозом
30K
РФ прорвали нову ділянку кордону на Сумщині – DeepState
24K
У Києві пролунали вибухи: столицю атакували дрони та ракети
18K
Зрадник із тюрми надсилав росіянам координати ЗСУ: як склалася його доля

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua