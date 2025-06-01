У Криму померла легендарна дисидентка

Айше Сейтмуратова стала символом боротьби кримськотатарського народу за права, гідність і повернення на Батьківщину

В окупованому Криму у віці 88 років померла ветеранка кримськотатарського національного руху Айше Сейтмуратова. Як інформує «Главком», про це повідомив очільник Меджлісу Рефат Чубаров.

«Знову з окупованого російською федерацією Криму надійшла сумна звістка, в яку не хочеться вірити, – у віці 88 років померла легендарна дисидентка , політв'язень часів СРСР, журналістка, історик, ветеранка кримськотатарського національного руху Айше Сейтмуратова».

Айше Сейтмуратова – кримськотатарська громадська діячка, правозахисниця, учасниця національного руху кримських татар, політичний в’язень радянського режиму, журналістка і публіцистка в еміграції.

У 1964 році приєдналася до кримськотатарського національного руху в Самаркандській області. Брала участь у зустрічах з представниками радянської влади, зокрема в ЦК КПРС. У 1966 році була заарештована за звинуваченням у «розпалюванні національної ворожнечі» та засуджена до трьох років умовно. У 1971 році знову арештована та засуджена до трьох років ув’язнення за «Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй». Відбувала покарання в мордовських таборах.

Після звільнення у 1974 році продовжила правозахисну діяльність. У 1978 році емігрувала до США, побоюючись примусового психіатричного лікування.

Там працювала журналісткою на радіостанціях «Голос Америки», «Свобода», BBC, «Німецька хвиля», висвітлюючи проблеми кримськотатарського народу, історію репресій, русифікації та асиміляції.

Айше Сейтмуратова стала символом боротьби кримськотатарського народу за права, гідність і повернення на Батьківщину.

Раніше до України з російського полону вдалося повернути заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла.