У Криму лев напав на Олега Зубкова: колаборанта тяжко травмовано

Стан Зубкова оцінюється як вкрай тяжкий

У Криму лев пошматував відомого колаборанта Олега Зубкова – власника зоопарку «Тайган». Зараз він у реанімації, його готують до транспортування в лікарню Сімферополя для проведення операції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Крим.Реалії».

Інцидент стався 22 червня, коли Зубков вирушив до вольєра з левами, аби їх погодувати. Під час цього процесу одна з хижих тварин раптово напала на нього та сильно пошкодила шию.

Працівники зоопарку відтягнули постраждалого та доправили до лікарні в Білогірську, де його одразу помістили до реанімаційного відділення. Стан Зубкова оцінюється як вкрай тяжкий.

Факт події підтвердило так зване «міністерство охорони здоров’я» окупованого Криму. У відомстві зазначили, що пацієнта перевезуть до сімферопольської лікарні імені Семашка через відсутність необхідних умов для операції в Білогірську.

Російські медіа повідомляють, що напад левів на людей у зоопарку «Тайган» – далеко не перший. За останні кілька років це вже щонайменше четвертий подібний інцидент. Відомо також, що леви, яких утримує Олег Зубков, були незаконно вивезені з маріупольського зоопарку під час тимчасової окупації міста. Приручити диких тварин Зубков так і не зміг.

У жовтні 2024 року ці ж самі леви загризли працівницю зоопарку – адміністратора Леокадію Перевалову. Попри трагедію, Зубков тоді заявив, що не позбуватиметься хижаків, бо планує використовувати їх для розведення.

Олег Зубков – кримський колаборант і «бізнесмен», який володіє кількома зоопарками на території тимчасово окупованого Криму. Після захоплення півострова у 2014 році він активно співпрацював з російськими окупантами, зокрема дозволяв військовим використовувати транспорт зоопарку «Тайган», а також публічно підтримує повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, у 2022 році в окупованому росіянами Криму передали до суду кримінальну справу проти директора парку левів «Тайган» Олега Зубкова, якого звинувачують у наданні послуг, які не відповідають вимогам безпеки. «Слідством встановлено, що вдень 26 вересня 2021 року на території парку левів «Тайган» жінка, тримаючи на руках свою однорічну дитину, підійшла близько до сітки вольєра, внаслідок чого тигр відкусив частину великого пальця лівої руки малюкові, що спричинило його повну ампутацію».

Згодом «Білогорський районний суд» окупованого Криму засудив бізнесмена, директора парку левів «Тайган» Олега Зубкова до 2 років та 3 місяці позбавлення волі та штрафу 255 тисяч рублів за інцидент, у якому від укусу тигра постраждала дитина.