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Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
фото: ДСНС

Служба безпеки втретє уразила Кримський міст, однак цього разу під водою

Росія вдарила по центру Сум: є загиблі та постраждалі. СБУ втретє підірвала Кримський міст. Зеленський призначив нового очільника Херсонської МВА. Українська делегація зустрілася із Келлогом у США: деталі. Онлайн-казино Pin-UP втратило ліцензію в Україні.

«Главком» зібрав найголовніші новини за 3 червня, аби ви залишалися у курсі подій.

Росія вдарила по центру Сум: є загиблі та постраждалі

Російські війська атакували центр міста Суми. Унаслідок удару є загиблі й постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сумську ОВА та виконувача обов’язків мера міста Артема Кобзаря.

Окупанти вранці за допомогою реактивної системи залпового вогню вдарили по місту, влучивши пʼять разів. Пошкоджено медичний заклад, автівки та будинки. Через російський обстріл міста міста з РСЗВ загинули четверо людей, ще 28 – поранені, зокрема троє дітей. 3 і 4 червня в Сумах оголошено жалобу.

СБУ втретє підірвала Кримський міст

Служба безпеки втретє уразила Кримський міст, однак цього разу під водою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ. «Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об’єкта. І сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований!» – йдеться в повідомленні.

Зеленський призначив нового очільника Херсонської МВА

Володимир Зеленський призначив новим очільником Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька. Як передає «Главком», відповідне розпорядження №76/2025-pп оприлюднили на сайті президента.

До свого призначення Ярослав Шанько працював заступником начальника Херсонської ОВА. «Розумію, що попереду – багато складних завдань. Однак гарантую: порядність, доброчесність та відкритість. Ніяких гучних слів, замість дій. Невдовзі розповім про свої перші кроки на посаді. Пріоритет – захист людей і підтримка наших відважних військових», – написав у пості в Telegram посадовець.

Українська делегація зустрілася із Келлогом у США: деталі

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак разом із українськими посадовцями зустрівся у Вашингтоні зі спеціальним представником США з питань України та Росії Кітом Келлогом. Як передає «Главком», про це повідомляє Єрмак.

За словами керівника Офісу президента, було обговорено ситуацію на фронті, результати зустрічей в Стамбулі, посилення санкцій проти Росії та оборонну допомогу Україні. «Також говорили про викрадених Росією дітей. Ми передали Росії списки, чекаємо на відповідь – важливо повернути їх додому. Це важливе питання, і ми цінуємо, що США включені в процес», – наголосив Єрмак.

«Отримав від президента завдання». Драпатий заявив, що залишається у війську

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Михайло Драпатий залишається у війську. Як передає «Главком», про це він написав у соцмережах. За його словами, він мав тривалу розмову з президентом і доповів усе, що наразі відомо про трагедію на полігоні.

«Пояснив главі держави причини свого рішення. Президент почув, підтримав і запропонував зосередитись на головному – війні, фронті, перемозі. Я вдячний Верховному Головнокомандувачу за довіру, за єдине розуміння відповідальності й бачення змін, яких потребує наша армія», – заявив Драпатий. Наприкінці командувач Сухопутних військ заявив, що отримав від президента завдання. 

Онлайн-казино Pin-UP втратило ліцензію в Україні

Pin-Up позбавили ліцензії на діяльність в Україні. Як передає «Главком», про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Так, Федоров навів перші результати роботи нового держагентства «ПлейСіті» для регулювання азартних ігор. Вже запущено  реформу грального ринку, щоб він став «привабливим для національних і міжнародних компаній».

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Теги: СБУ Крим Суми Михайло Драпатий онлайн-казино Андрій Єрмак

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