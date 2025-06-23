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Російський борець, який незаконно відвідував анексований Крим, потрапив у базу «Миротворця»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Російський борець, який незаконно відвідував анексований Крим, потрапив у базу «Миротворця»
Байдусов з літерою «Z» на футболці проводив майстер-клас для дітей.

Міжнародна федерація боротьби вважає Байдусова «нейтральним атлетом» та допускає до змагань

Російський борець Євгеній Байдусов потрапив до бази сайту «Миротворець». Про це повідомляє «Главком».

На сайті «Миротворець» вказано, що він є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

У травні 2023 р. у м. Бор Байдусов брав участь у так званому «майстер-класі» на дитячих змаганнях з боротьби. На його одязі було розміщено символ Z на підтримку російського вторгнення в Україну.

Байдусов також неодноразово відвідував окупований Росією Крим – у 2018, 2021 та 2023 роках.

Разом з тим, Міжнародна федерація боротьби вважає його «нейтральним атлетом» та допускає його до змагань.

Евгеній Байдусов – російський борець греко-римського стилю, учасник Ігор країн СНД 2023 року та Чемпіонату Європи з боротьби 2025 року в Албанії. Член національної збірної Росії з греко-римської боротьби. 

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України на порталі War&Sanctions у розділі «Чемпіони терору» опублікували нові дані про російських спортсменів, які підтримують війну

До оновленого переліку потрапив також і Байдусов.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

Теги: греко-римська боротьба Крим росія пропаганда

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