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Зеленський запровадив санкції проти дитячого табору «Артек» у Криму

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський запровадив санкції проти дитячого табору «Артек» у Криму
Під нові обмеження потрапили організації та освітні заклади для дітей та молоді у РФ та окупованих територіях
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Раніше повідомлялося, що окупанти змушують дітей шість годин на тиждень займатися виробництвом допомоги для армії РФ

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони розширивши санкційні списки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ президента №395/2025.

Під обмеження потрапили організації та освітні заклади, а також 46 фізичних осіб. Зокрема, дитячий табір «Артек», Центр гуманітарних та культурних ініціатив «Рассвєт» та Мелітопольський державний університет. Зазначається, що контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони покладено на секретаря РНБО.

Як повідомлялося, в анексованому Криму діти у захопленому Росією центрі відпочинку «Артек» змушені щонайменше шість годин на тиждень займатися виробництвом допомоги для російської армії. Практика залучення населення до підтримки армії Путіна дуже поширена на тимчасово окупованих територій України. Головною метою є викривлення правди про мету вторгнення Росії в Україну та виховання лояльності у молодого покоління до окупантів.

Нагадаємо, економіка Російської Федерація почала відчувати вплив санкцій Заходу. Водночас обмеження по-справжньому вплинуть на російську армію починаючи з літа 2026 року через дефіцит коштів.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може визнати окуповані території російськими. Зокрема, Київ готовий повернути Крим дипломатичним шляхом, а не військовим.

До слова, адміністрація Дональда Трампа чинить тиск на сенатора-республіканця Ліндсі Грема, щоб послабити його законопроєкт про санкції проти Росії. За інформацією видання The Wall Street Journal, упродовж останніх тижнів Білий дім та представники адміністрації чинного президента США контактували з офісом Грема. Їх мета – внести зміни до документа, які б надали президенту більше свободи у запровадженні або відмові від санкцій. Зокрема, йдеться про зміну формулювання «повинен» на «може» в тексті законопроєкту, що фактично зробило б санкції необов’язковими.

Американські сенатори Річард Блюменталь та Ліндсі Грем нагадали, що підготували законопроєкт про запровадження первинних та вторинних санкцій проти Росії та осіб, які підтримують російську агресію в Україні. Його наразі підтримав 81 сенатор. Як передає «Главком», їхня спільна заява опублікована на сайті Блюменталя. Сенатори нагадали, що проєкт передбачає запровадження, зокрема, 500% мита на імпортні товари з країн, які купують російські нафту, газ, уран та інші товари.

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Теги: Крим РНБО санкції Володимир Зеленський

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