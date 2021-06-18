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    Активіст скаржиться, що у Львові продають пиво з написом «СРСР»

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    Пиво із написом&nbsp;&laquo;СРСР&raquo; продається у супермаркеті &laquo;Ашан&raquo; у Львові - Активіст скаржиться, що у Львові продають пиво з написом «СРСР»

    Пиво із написом «СРСР» продається у супермаркеті «Ашан» у Львові

    Фото: Вадим Поздняков / Facebook

    Український інститут національної пам'яті вже звертався до виробника через скандальне пиво, але «результату нуль»

    Український громадський активіст, співзасновник проєктів «Декомунізація. Україна» та «Мова. Харків» Вадим Поздняков поскаржився, що у львівському супермаркеті «Ашан» продається пиво із написом «СРСР».

    «У супермаркеті «Ашан» у Львові(!) продається пиво із написом СССР. До виробника вже звертався і я і УІНП (Український інститут національної пам'яті, – ред) . За рік результату нуль», – написав активіст у Facebook.

    Він додав, що за останній рік вже десяток звернень від людей отримав щодо цього.

    Фото: Вадим Поздняков / Facebook
    Фото: Вадим Поздняков / Facebook

    До слова, на Дніпропетровщині «розумники» намагалися відновити «радянську владу» (фото).

    Теги: декомунізація Львів алкоголь СССР магазин пиво
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    Активіст скаржиться, що у Львові продають пиво з написом «СРСР»