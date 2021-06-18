Активіст скаржиться, що у Львові продають пиво з написом «СРСР»

Пиво із написом «СРСР» продається у супермаркеті «Ашан» у Львові

Український інститут національної пам'яті вже звертався до виробника через скандальне пиво, але «результату нуль»

Український громадський активіст, співзасновник проєктів «Декомунізація. Україна» та «Мова. Харків» Вадим Поздняков поскаржився, що у львівському супермаркеті «Ашан» продається пиво із написом «СРСР».

«У супермаркеті «Ашан» у Львові(!) продається пиво із написом СССР. До виробника вже звертався і я і УІНП (Український інститут національної пам'яті, – ред) . За рік результату нуль», – написав активіст у Facebook.

Він додав, що за останній рік вже десяток звернень від людей отримав щодо цього.

Фото: Вадим Поздняков / Facebook

До слова, на Дніпропетровщині «розумники» намагалися відновити «радянську владу» (фото).