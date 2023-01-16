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Окупанти вкрали автомобіль ОБСЄ на Донбасі. Організація відреагувала (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вкрали автомобіль ОБСЄ на Донбасі. Організація відреагувала (відео)
скрін з відео

ОБСЄ заявила, що її спостерігачів немає на Донбасі

Російські загарбники, ймовірно, готують нову провокацію на Донбасі. Для цього окупанти вкрали автомобіль ОБСЄ. Відповідне відео з’явилося в мережі.

Після цього Організація з безпеки та співробітництва в Європі заявила, що її спостерігачів немає на Донбасі. А також, що машини з позначеннями ОБСЄ, які можуть бути на сході України, не використовуються організацією. Про це вони написали у Twitter.

«Якщо ви побачите на Донбасі якісь автомобілі з розпізнавальними знаками ОБСЄ, можете бути впевнені, що вони не використовуються з метою ОБСЄ», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що сьогодні до Києва приїхав глава ОБСЄ Османі.

До слова, глава ОБСЄ виступила проти виключення Росії з організації.

Теги: росія окупанти ОБСЄ Донбас війна

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