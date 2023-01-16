Окупанти вкрали автомобіль ОБСЄ на Донбасі. Організація відреагувала (відео)
ОБСЄ заявила, що її спостерігачів немає на Донбасі
Російські загарбники, ймовірно, готують нову провокацію на Донбасі. Для цього окупанти вкрали автомобіль ОБСЄ. Відповідне відео з’явилося в мережі.
Після цього Організація з безпеки та співробітництва в Європі заявила, що її спостерігачів немає на Донбасі. А також, що машини з позначеннями ОБСЄ, які можуть бути на сході України, не використовуються організацією. Про це вони написали у Twitter.
«Якщо ви побачите на Донбасі якісь автомобілі з розпізнавальними знаками ОБСЄ, можете бути впевнені, що вони не використовуються з метою ОБСЄ», – йдеться у заяві.
Нагадаємо, що сьогодні до Києва приїхав глава ОБСЄ Османі.
До слова, глава ОБСЄ виступила проти виключення Росії з організації.
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