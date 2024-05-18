Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Аналітик повідомив про окупацію Роботиного: ЗСУ прокоментували ситуацію в селі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Аналітик повідомив про окупацію Роботиного: ЗСУ прокоментували ситуацію в селі
ЗСУ тримають ситуацію у Роботиному під контролем
фото: Генеральний штаб Збройних сил України

Сили оборони стежать за ситуацією та завдають ударів по ворогу

Аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке заявив, що село Роботине у Запорізькій області нібито перейшло під контроль Збройних сил РФ. Про це відомо з його публікації у соцмережі X (раніше – Twitter).

«Російська наступальна армія знову захопила село Роботине, яке було єдиним селом, яке Україна змогла звільнити на Токмацькій осі під час тогорічного контрнаступу», – написав експерт.

Аналітик повідомив про окупацію Роботиного: ЗСУ прокоментували ситуацію в селі фото 1

У Збройних силах України офіційно не підтверджують просування росіян у районі Роботиного. Дані моніторингового сервісу Deep State також показують, що село – не під контролем ЗС РФ.

Роботине на мапі бойових дій
Роботине на мапі бойових дій
фото: скриншот

Чутки про нібито захоплення Роботиного російськими військами прокоментував у своєму Telegram-каналі лейтенант ЗСУ з позивним «Алекс». Він наголосив, що ця інформація – неправдива, назвавши Bild «німецькою жовтою пресою».

Військовий повідомив, що більша частина села – це сіра зона. З його слів, та немає жодного живого російського бійця, Сили оборони стежать за ситуацією та завдають ударів по ворогу.

Нагадаємо, російські загарбники повністю знищили село Роботине Запорізької обласної, не залишивши жодного вцілілого будинку.

Раніше повідомлялося, що російська окупаційна армія намагається захопити село Роботине Запорізької області, але всі спроби прорватися до цього населеного пункту зазнають невдачі.

Теги: армія Україна Запорізька область соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент поспілкувався із захисниками України та вручив їм державні нагороди
Президент відвідав Роботине на Запоріжжі і нагородив військових
4 лютого, 15:15
Рятуючись від рашистів, люди змушені були виїхати
Жодної вцілілої домівки: ЗСУ показали, що окупанти лишили від села Роботине (відео)
15 квiтня, 10:07
За результатами засідання буде публічний звіт під час пресбрифінгу
Фортифікації на Харківщині: учасники будівництва прозвітують про виконані роботи
14 травня, 01:52

Події в Україні

Під час виконання бойового завдання загинув пілот Денис Василюк
Під час виконання бойового завдання загинув пілот Денис Василюк
Командир 93-ї бригади ЗСУ попередив українців про загрозу
Командир 93-ї бригади ЗСУ попередив українців про загрозу
Далекобійники перекрили трасу Київ-Одеса – протестують проти нових правил перетину кордону
Далекобійники перекрили трасу Київ-Одеса – протестують проти нових правил перетину кордону
Аналітик повідомив про окупацію Роботиного: ЗСУ прокоментували ситуацію в селі
Аналітик повідомив про окупацію Роботиного: ЗСУ прокоментували ситуацію в селі
Наступ РФ може мати кілька хвиль. На Харківщині була перша – Зеленський
Наступ РФ може мати кілька хвиль. На Харківщині була перша – Зеленський
Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2024 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Мобілізація в Україні 2024: відстрочка, бронювання та покарання
20K
«Я не є чиїмось ротом». Безугла прокоментувала зв'язки з Єрмаком
17K
Світло буде! Але за новою ціною
13K
Останній день перед новою мобілізацією. Прикордонна служба пояснила черги на кордоні
7111
Усик – Ф'юрі: де дивитися бій століття за звання абсолютного чемпіона світу
4120
Кабмін затвердив новий порядок вручення повісток

Новини

Федерація роботодавців: Промисловість готова розвивати розподілену генерацію, але є умова
Сьогодні, 13:08
Атака на Харків та Одесу. Відновлення консульських послуг для чоловіків. Головне за 17 травня
Вчора, 21:23
Повертатись чи ні? Відбулася прем’єра документального фільму про біженців та демографічну ситуацію в Україні
Вчора, 19:29
Бізнес просить НБУ переглянути умови та ліміти зі сплати дивідендів та старих боргах – ЕВА
Вчора, 17:15
Усик подякував ветеранам за підтримку в Ер-Ріаді
Вчора, 16:50
Фронтовик із «Запоріжсталі» пояснив, яка допомога потрібна вереранам
Вчора, 14:20

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua