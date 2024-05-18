Аналітик повідомив про окупацію Роботиного: ЗСУ прокоментували ситуацію в селі

Сили оборони стежать за ситуацією та завдають ударів по ворогу

Аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке заявив, що село Роботине у Запорізькій області нібито перейшло під контроль Збройних сил РФ. Про це відомо з його публікації у соцмережі X (раніше – Twitter).

«Російська наступальна армія знову захопила село Роботине, яке було єдиним селом, яке Україна змогла звільнити на Токмацькій осі під час тогорічного контрнаступу», – написав експерт.

У Збройних силах України офіційно не підтверджують просування росіян у районі Роботиного. Дані моніторингового сервісу Deep State також показують, що село – не під контролем ЗС РФ.

Роботине на мапі бойових дій фото: скриншот

Чутки про нібито захоплення Роботиного російськими військами прокоментував у своєму Telegram-каналі лейтенант ЗСУ з позивним «Алекс». Він наголосив, що ця інформація – неправдива, назвавши Bild «німецькою жовтою пресою».

Військовий повідомив, що більша частина села – це сіра зона. З його слів, та немає жодного живого російського бійця, Сили оборони стежать за ситуацією та завдають ударів по ворогу.

Нагадаємо, російські загарбники повністю знищили село Роботине Запорізької обласної, не залишивши жодного вцілілого будинку.

Раніше повідомлялося, що російська окупаційна армія намагається захопити село Роботине Запорізької області, але всі спроби прорватися до цього населеного пункту зазнають невдачі.