Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Жодної вцілілої домівки: ЗСУ показали, що окупанти лишили від села Роботине (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Жодної вцілілої домівки: ЗСУ показали, що окупанти лишили від села Роботине (відео)
Рятуючись від рашистів, люди змушені були виїхати
фото скріншот відео

У населеному пункті не залишилось жодної вцілілої споруди

Російські загарбники повністю знищили село Роботине Запорізької обласної, не залишивши жодного вцілілого будинку. Сили оборони півдня опублікували відео в Telegram.

У населеному пункті не залишилось жодної вцілілої споруди. У Силах оборони півдня підкреслили, що саме так виглядає обличчя російського «визволення». Окупанти «звільняють» українські території від мирного та щасливого життя, після чого, хизуючись на руїнах, звітують про «успіхи на фронті».

«Ось так зараз виглядає Роботине, яке навіть неможливо назвати населеним пунктом, бо населення нема. Рятуючись від рашистів, люди змушені були виїхати, бо не лишилося жодної цілої хати», – йдеться в повідомленні.

Жодної вцілілої домівки: ЗСУ показали, що окупанти лишили від села Роботине (відео) фото 1

Раніше повідомлялося, що російська окупаційна армія намагається захопити село Роботине Запорізької області, але всі спроби прорватися до цього населеного пункту зазнають невдачі.

Триває 782-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 54 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 98 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

 

Теги: окупанти війна Запоріжжя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці мають зрозуміти значення слова «відповідальність»
Урок, який ми повинні вивчити цією війною
4 квiтня, 09:07
Російська пропаганда не перший рік намагається налаштувати українців проти поляків і навпаки
Українська активістка розказала, як російська пропаганда сварить поляків з українцями
20 березня, 07:00
Анна Фотиґа доєдналася до форуму через відеозв'язок
Депутат Європарламенту: Треба надати Україні все необхідне озброєння
21 березня, 20:43
Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення
Авіація ЗСУ розгромила особовий склад та озброєння ворога
18 березня, 07:38
Посол Саймон Сміт
У Британії не поділяють ідеї дати Путіну зберегти обличчя, – «Chatham House»
23 березня, 14:00
Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк пророкує історично детермінований розпад Російської Федерації
Подоляк пророкує Росії масові теракти та локальні війни
24 березня, 14:25
У низці населених пунків, які окуповані РФ падає середній рівень заробітної плати та зростає безробіття
На окупованих територіях загострюється економічна криза – Центр нацспротиву
1 квiтня, 20:35
Окупанти обстріляли село на Харківщині
Обстріл Харківщини: у лікарні помер 11-річний хлопчик
3 квiтня, 08:29
Триває гасіння пожежі на об’єкті
Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі на Київщині: спалахнула пожежа
11 квiтня, 07:58

Суспільство

Дощі та заморозки: в Україну суне циклон із Скандинавії
Дощі та заморозки: в Україну суне циклон із Скандинавії
Жодної вцілілої домівки: ЗСУ показали, що окупанти лишили від села Роботине (відео)
Жодної вцілілої домівки: ЗСУ показали, що окупанти лишили від села Роботине (відео)
Скандал через демобілізацію: Маляр пояснила свою перепалку із Совсун
Скандал через демобілізацію: Маляр пояснила свою перепалку із Совсун
Був відмінним організатором молодіжного руху. Згадаймо Володимира Васьковського
Був відмінним організатором молодіжного руху. Згадаймо Володимира Васьковського
У «Дії» з'явилась важлива послуга для переселенців
У «Дії» з'явилась важлива послуга для переселенців
Демографічна ситуація в Україні катастрофічна: експерт приголомшив прогнозом
Демографічна ситуація в Україні катастрофічна: експерт приголомшив прогнозом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Сирський назвав місто, яке Кремль хоче захопити до 9 травня
71K
Комбат 65-ї бригади розповів, яку винагороду йому пропонували за тіло високопоставленого окупанта
59K
Ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України попередив світ про небезпеку мирних переговорів з Путіним
21K
Командування ЗСУ розформовує 67-му бригаду «Правого сектора»
17K
Воїн ЗСУ пояснив, чому світ миттєво відреагував на атаку по Ізраїлю, але дозволяє РФ убивати українців
16K
Стало відомо, скільки молодих французів готові воювати в Україні

Новини

Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
Сьогодні, 04:50
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
В Україні треба створити умови для продажу надлишкових обсягів газу, – Асоціація
Вчора, 21:24
Енергоспівтовариство допоможе подолати проблеми в зеленій енергетиці України
Вчора, 16:53
Росія зняла з себе відповідальність за убивства поляків у Катині. ФСБ оприлюднила новий фейк
Вчора, 11:24

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua