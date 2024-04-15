Жодної вцілілої домівки: ЗСУ показали, що окупанти лишили від села Роботине (відео)

Рятуючись від рашистів, люди змушені були виїхати

У населеному пункті не залишилось жодної вцілілої споруди

Російські загарбники повністю знищили село Роботине Запорізької обласної, не залишивши жодного вцілілого будинку. Сили оборони півдня опублікували відео в Telegram.

У населеному пункті не залишилось жодної вцілілої споруди. У Силах оборони півдня підкреслили, що саме так виглядає обличчя російського «визволення». Окупанти «звільняють» українські території від мирного та щасливого життя, після чого, хизуючись на руїнах, звітують про «успіхи на фронті».

«Ось так зараз виглядає Роботине, яке навіть неможливо назвати населеним пунктом, бо населення нема. Рятуючись від рашистів, люди змушені були виїхати, бо не лишилося жодної цілої хати», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російська окупаційна армія намагається захопити село Роботине Запорізької області, але всі спроби прорватися до цього населеного пункту зазнають невдачі.

Триває 782-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 54 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 98 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.