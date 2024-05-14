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Фортифікації на Харківщині: учасники будівництва прозвітують про виконані роботи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Фортифікації на Харківщині: учасники будівництва прозвітують про виконані роботи
За результатами засідання буде публічний звіт під час пресбрифінгу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Кожен підрядник на засіданні прозвітує про виконані роботи

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що на його доручення відбудеться засідання, де всі учасники будівництва фортифікаційних споруд в області прозвітують про виконані роботи. Про це він повідомив у Telegram.

«Щодо фортифікацій Харківщини. Сьогодні дав доручення профільному заступнику зібрати всіх учасників процесу будівництва фортифікаційних споруд», – каже Синєгубов.

Він зазначив, що кожен підрядник на засіданні групи «Прозорість та підзвітність» прозвітує про виконані роботи.

Також за результатами засідання буде публічний звіт під час пресбрифінгу.

«Представники ЗМІ можуть поставити будь-які уточнювальні запитання, що хвилюють громадськість. Завжди готові до прозорої публічної реакції», – запевнив голова ОВА.

Нагадаємо, командир підрозділу розвідки Збройних Сил України Денис Ярославський заявив, що головною причиною прориву російських військ на Харківщині є відсутність фортифікацій.

Як повідомлялося, зведення оборонних рубежів на прикордонні Харківської області з РФ наразі неможливе, оскільки українські захисники опиняться під щільним ворожим вогнем. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Андрій Коваленко.

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Теги: будівництво Харківщина Олег Синєгубов

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