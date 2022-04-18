Арестович: На Донбасі прямо зараз розгортається нове коло пекла

Росіяни будуть докладати всіх зусиль, щоб до Великодня захопити Донецьку і Луганську область

На Донбасі прямо зараз розгортається нове коло пекла. Про це у своєму Telegram-каналі написав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович. За його словами, прямо зараз триває битва по всій лінії фронту, орки б'ють усім, що є. Українські захисники тримаються. Лише у двох місцях ворогам вдалося прорватися – це Кремінна та ще одне невелике місто. Тривають бої.

«Спостерігається спроба прориву у напрямі Слов'янська, але там рашистів чекають лещата, роздавлять покидьків. ЗСУ, це ваша ніч», – написав Арестович.

Він також розповів, що рашисти сподіваються симетрично з наступом на Донбасі створювати фон ракетним обстрілом Харкова, Києва, Львова та інших міст.

«Це для них фінальна битва. Після розгрому орків на Донбасі буде наш контрнаступ, у тому числі на Півдні. Все це Путін супроводжуватиме ракетами. Повірте, ППО готова до різних сценаріїв і з кожним днем вона стає все сильнішою. Але кількість обстрілів вийде на пік після Великодня і загасне до середини травня», – ідеться у дописі.

Арестович повідомив, що у російської армії є точний термін, вони будуть докладати всіх сил, щоб до 24 квітня, тобто до Великодня, захопити Донецьку і Луганську область, а також просунутися за іншими напрямками. «Але наші бійці не дадуть їм це зробити. Цей тиждень стане історичним, і пишемо історію ми – усі українці. Якщо їхні плани проваляться, це буде перелом усієї війни. Сьогодні давайте молитись за всіх наших захисників на передовій! Наші думки надто матеріальні, адже ми посилали корабель 50 днів і він, таки, пішов», – підсумував Арестович.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти почали битву за Донбас. Президент України пояснив, що нічого українського ми не віддамо, а чужого нам не треба.

Нагадаємо, російські окупанти завдають по «Азовсталі» ударів надважкими авіабомбами. В укриттях комбінату перебуває орієнтовно тисяча цивільних.

Як стало відомо, захисники Маріуполя відкинули російську пропозицію капітуляції – Шмигаль.



