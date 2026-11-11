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Асоціація прифронтових громад уклала меморандум про співпрацю з Асоціацією фармацевтів: деталі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Асоціація прифронтових громад уклала меморандум про співпрацю з Асоціацією фармацевтів: деталі

«Від доступності ліків у прифронтових громадах залежить життя людей»

Асоціація прифронтових міст та громад та Асоціація фармацевтів України об’єднують зусилля, щоб забезпечити доступність лікарських засобів для людей, які живуть поблизу лінії фронту. Відповідний меморандум про співпрацю підписали 9 листопада у Харкові очільник АПМГ Ігор Терехов та голова АФУ Анастасія Рижук.

Ігор Терехов наголосив, що в умовах війни стабільна робота аптек, виробників і логістичних мереж безпосередньо впливає на життя людей. Особливо це стосується невеликих прифронтових громад, де аптека нерідко залишається єдиним місцем, де мешканці можуть отримати необхідні медикаменти.

«Ми чудово розуміємо, що перебуваємо в стані війни, і від фармації залежить дуже багато. Ситуація в Харкові відрізняється від ситуації в інших містах, особливо невеликих прифронтових, де аптека – це єдина установа, яка надає послуги людям, забезпечує їх медикаментами. І від цього насправді залежить життя людей.

Для нас дуже важливо сьогодні зберегти мережу аптек і логістичні ланцюги. Але не менш важливо підтримати саму фармацевтичну галузь, адже вона стикається і з кадровим дефіцитом, і з економічними труднощами», – зазначив Ігор Терехов.

За його словами, підтримка фармацевтичної галузі має стати одним із практичних механізмів підтримки людей. Зокрема, АПМГ уже запропонувала знизити ПДВ на лікарські засоби з 7% до 5%. Це рішення може стати одним з інструментів економічної підтримки галузі та сприяти доступності ліків для населення.

Ігор Терехов також запропонував створити окрему робочу групу за участю представників АПМГ та фармацевтичної спільноти. Її завданням має стати підготовка конкретних пропозицій: законодавчих змін, які можна ініціювати у Верховній Раді, та рішень для уряду щодо створення державної програми підтримки фармацевтичної галузі.

Меморандум передбачає спільне напрацювання таких рішень, обмін експертною та юридичною підтримкою, а також представлення потреб прифронтових громад на державному рівні.

«Я дуже хочу, щоб цей меморандум став дієвим механізмом. Щоб ми створили робочу групу, напрацювали все необхідне на законодавчому рівні та для уряду і почали результативно працювати», – підкреслив голова АПМГ.

Для Асоціації принципово важливо, щоб люди в прифронтових громадах не залишалися без необхідних ліків і медичної підтримки. Адже доступ до медикаментів — це базова потреба кожної людини, незалежно від того, де вона живе. І збереження такої можливості для українців має бути спільним завданням громад, держави та фармацевтичної спільноти.


 

Теги: Ігор Терехов місто громада

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