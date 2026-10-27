Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові: є постраждалі

Інформацію про те, чим росіяни атакували місто, офіційно не оприлюднювали

Синєгубов: серед постраждалих в Основ'янському районі – чотирирічний хлопчик

Ввечері 27 жовтня ворожий дрон атакував Основ'янський район Харкова: постраждали четверо людей, спалахнули виробнича будівля та два житлові будинки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канали міського голови Ігоря Терехова та начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Перше повідомлення Терехова про ворожий удар по Основ'янському району з'явилося о 22:40. О 22:52 він уточнив, що ворог влучив у багатоквартирний житловий будинок, де, за наявною інформацією, були заблоковані люди.

Що відомо про постраждалих

Синєгубов повідомив, що внаслідок «прильоту» ворожого дрона постраждали 32-річна та 65-річна жінки, 56-річний чоловік і чотирирічний хлопчик. Троє людей госпіталізовані та отримують медичну допомогу. За словами начальника ОВА, дитина зазнала гострої реакції на стрес.

Терехов також повідомив, що кількість постраждалих зросла до чотирьох. Окремо Синєгубов написав, що гостру реакцію на стрес зазнала 65-річна жінка.

Які наслідки удару

Спалахнули двоповерхова виробнича будівля, двоповерховий багатоквартирний житловий будинок і одноповерховий житловий будинок. Також пошкоджено приватний будинок та автомобіль. Усі екстрені служби працюють у посиленому режимі.

Нагадаємо, 24 жовтня російський безпілотник атакував великий торговий центр в Основ'янському районі Харкова: на місці влучання спалахнула пожежа, відвідувачів і персонал евакуювали завчасно, тож обійшлося без постраждалих. До слова, 12 жовтня ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Київському районі міста, де значних руйнувань зазнали верхні поверхи.