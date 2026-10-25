Росія атакувала Харків реактивним дроном: троє постраждалих

Інформація про стан потерпілих та інші наслідки російської атаки уточнюється

Удару завдали по Новобаварському району міста, інформація про наслідки уточнюється

Російські війська атакували Новобаварський район Харкова реактивним безпілотником. Унаслідок удару постраждали троє людей. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, пише «Главком».

Спочатку мер зазначив, що наслідки атаки уточнюються. Згодом з’явилася попередня інформація про постраждалих, а о 23:43 Терехов підтвердив, що травмувалася одна людина.

Станом на 23:49 кількість постраждалих зросла до трьох.

Інформація про стан потерпілих та інші наслідки російської атаки уточнюється.

Нагадаємо, що увечері російські війська атакували реактивним безпілотником Безлюдівську громаду поблизу Харкова. Унаслідок влучання виникла пожежа на території приватного підприємства.