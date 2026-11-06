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Кличко назвав головну загрозу для Києва цієї зими

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Кличко назвав головну загрозу для Києва цієї зими
Кличко заявив, що постійно спілкується з військовими та представниками ППО
фото: Укрінформ

Кличко: Військові роблять усе, що від них залежить, але вони також обмежені в засобах, із ракетами дефіцит

Столиця майже не виробляє власної електроенергії, тож залежить від централізованого постачання. Про це міський голова Віталій Кличко сказав у проєкті «Ремовська Інтерв'ю», інформує «Главком».

За словами Кличка, на ситуацію зі світлом впливають також руйнування енергетичних об'єктів у Київській області. Щоб місто могло стабільно надавати комунальні послуги, ці об'єкти мають бути захищені протиповітряною обороною.

Кличко вважає, що відповідальність за відключення електроенергії у столиці не можна покладати лише на міську владу. Він пояснив, що Київ отримує електроенергію з центральної системи, а значну частину об'єктів енергетичного кільця столиці, розташованих у Київській області, зруйнували російські атаки.

«Генерації електроенергії в Києві майже немає. І в нас нема власної газової свердловини, а опалювальний сезон залежить від електроенергії і також від газу, який ми отримуємо від держави», – сказав міський голова.

Кличко також пояснив свої заяви про необхідність посилити протиповітряну оборону столиці. Він зазначив, що постійно спілкується з військовими та представниками ППО і не вважає за можливе їх критикувати.

«Військові роблять усе, що від них залежить, та вони обмежені в засобах, із ракетами дефіцит. А без захисту наших об'єктів не можна говорити про нормальне життя. Сервіси, які ми надаємо, залежать від ефективної роботи ППО», – наголосив Кличко.

Міський голова регулярно обговорює з міжнародними партнерами, зокрема в Німеччині, інших країнах Європи та США, потребу посилити українську ППО та передати додаткові ракети для систем Patriot. Водночас Німеччина не може самостійно забезпечити всі потреби України у військовій допомозі, а її представники запевняють, що надають максимально можливу підтримку.

«РФ хоче зробити непридатним для життя найбільше місто у Східній Європі, заморозити людей, залишити їх без опалення, без води, без електрики. Іншим словом як геноцид це назвати не можна», – додав Кличко.

Раніше Кличко вже говорив, що Київ функціонує в умовах посилення ворожих ударів по енергетиці, теплогенерації та системах водопостачання. Ключовим фактором захисту критичної інфраструктури залишається протиповітряна оборона. 

Як повідомлялося, у ніч проти 3 листопада російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Україну. Вибухи пролунали у Хмельницькому, Рівному, Житомирі, Запоріжжі та Дніпрі, під загрозою ракетного удару опинилися кілька населених пунктів Дніпропетровської та Вінницької областей.

Теги: Віталій Кличко Німеччина геноцид опалювальний сезон опалення військові послуги місто відключення

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