Очільник НАЗК назвав сфери, де місцева влада найбільше грішить корупцією

Серед вразливих сфер – земельні відносини, містобудування та управління комунальним майном

Найбільші корупційні ризики в регіонах України зосереджені у сферах відновлення, будівництва та публічних закупівель. Про це голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик розповів «Главкому» під час Форуму доброчесноті громад.

Павлущик зазначив, що критичними також залишаються управління комунальним майном, земельні відносини та містобудування. «Це ми бачимо під час роботи з громадами та під час поїздок на місця», – зазначив він.

Окремо очільник НАЗК звернув увагу на конфлікт інтересів. За його словами, це не окрема галузь, а наскрізний ризик, який виникає, коли посадовець ухвалює рішення про розподіл публічних ресурсів за наявності конфлікту інтересів.

«Він виникає щоразу, коли посадовець ухвалює рішення про розподіл публічного ресурсу, будь то гроші, ділянка чи приміщення, в умовах конфлікту інтересу», – пояснив Павлущик.

Корупційні ризики у сфері відбудови пов'язані, зокрема, з вибором об'єктів для відновлення, визначенням вартості робіт і матеріалів та перевіркою учасників публічних закупівель. Такі ризики НАЗК раніше визначило під час аналізу експериментального проєкту з відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок російської агресії.

Окремою проблемою у сфері будівництва залишається законодавче регулювання. Як раніше пояснював «Главкому» заступник голови НАЗК Дмитро Калмиков, значна кількість нормативних актів, які не завжди належно узгоджені між собою, створює зайві складнощі та передумови для зловживань.

Нагадаєм, Національне агентство з питань запобігання корупції за вісім місяців 2026 року завершило 574 повні перевірки декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом. Найбільше порушень виявили у документах представників органів місцевого самоврядування.