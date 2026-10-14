Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна підготує кризові сценарії на зиму: Буданов назвав терміни

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Україна підготує кризові сценарії на зиму: Буданов назвав терміни

Підготовка охопить період із листопада 2026 року до березня 2027-го

Керівник Офісу президента Кирило Буданов за дорученням глави держави провів засідання Координаційної платформи з гуманітарного реагування, на якому обговорили основні виклики зимового періоду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний Telegram-канал Кирила Буданова

За словами Буданова, ворог системно цілить у цивільну інфраструктуру великих українських міст, а мета цих ударів, на його думку, терористична. Тому державні органи мають бути готові до будь-якого розвитку подій на місцях і заздалегідь визначити чіткі плани дій на випадок криз узимку.

У засіданні взяли участь глава уряду, секретар Ради національної безпеки і оборони, представники Офісу президента та інших державних органів, а також дипломати – представники країн-донорів.

Головне завдання – розробити чіткі кризові сценарії та узгодити операційні плани реагування на період від листопада 2026 року до березня 2027 року. 

Україна підготує кризові сценарії на зиму: Буданов назвав терміни фото 1

Хто відповідатиме за підготовку

Уряд через Державну службу України з надзвичайних ситуацій готує базовий сценарій можливих загроз з урахуванням їхньої географії та масштабів. Сили оборони й розвідка, своєю чергою, нададуть оцінку ризиків.

Наявні ресурси, наголосив Буданов, слід зосередити там, де людям буде найважче. Злагоджено й скоординовано, за його оцінкою, мають діяти:

  • влада всіх рівнів;
  • профільні міністерства й служби;
  • армія;
  • міжнародні партнери;
  • гуманітарні організації.

«Маємо тримати тил так само надійно, як Сили оборони тримають лінію фронту», – написав Буданов. 

У дописі немає переліку кризових ситуацій, до яких готуватимуть сценарії, а також інформації про затвердження остаточного плану.

Україна підготує кризові сценарії на зиму: Буданов назвав терміни фото 2

Що відомо про підготовку України до зими

Підготовка до опалювального сезону залишається одним із ключових завдань держави на тлі російських ударів по енергетиці. Раніше «Главком» повідомляв, що серед пріоритетів підготовки до зими 2026–2027 років – захист енергетичних об’єктів, розвиток розподіленої генерації та децентралізація теплопостачання.

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомляв, що українські спецслужби перехопили два російські документи з детальною стратегією ударів по енергосистемі взимку. А за оцінкою «Укренерго», найкритичніша ситуація може виникнути під час тривалих морозів від 10 градусів нижче нуля.

Читайте також:

Теги: Віталій Кличко військові інфраструктура місто столиця Денис Шмигаль Кирило Буданов зима

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ефективність генерала варто оцінювати за результатами роботи, а не лише за датою народження
Максимальний вік для генерала на службі. Що каже світовий досвід
15 вересня, 21:11
До Умані цьогоріч прибуло понад 50 тис. паломників
Хасиди збирають податки в Україні. В Умані працює сенсаційна схема Розслідування
30 вересня, 12:00
За словами Буданова, життя і служба генерала є прикладом найвищого професіоналізму
Буданов привітав таємничого генерала української розвідки (фото)
19 вересня, 16:50
У разі Росія втратить набагато більше, ніж отримає, запевнив Джузеппе Драгоне
Голова Військового комітету НАТО пригрозив Росії
19 вересня, 19:48
У понеділок переважно без опадів – тепло й сухо на старті нового тижня
В Україні без дощів і тепло до 20°: погода на 28 вересня 2026 року
28 вересня, 06:00
Уламок безпілотника пробив дах припаркованого авто на Позняках
Уламок російського дрона пробив дах автомобіля в Києві
4 жовтня, 12:42
Джаред Кушнер і Стів Віткофф обговорять нові пропозиції з українською делегацією
США підготували нові пропозиції щодо завершення війни – Axios
9 жовтня, 01:11
Естонські збройні сили переконані, що Москва готується до можливого майбутнього протистояння з країнами Балтії
Естонія перекидає війська до кордону з РФ – FT
5 жовтня, 09:19
Наразі «Київводоканал» має 103 генератори потужністю від 15 кВт до 1 МВт
Кличко поїхав на «Київводоканал» і попередив мешканців столиці
Вчора, 13:06

Політика

Україна підготує кризові сценарії на зиму: Буданов назвав терміни
Україна підготує кризові сценарії на зиму: Буданов назвав терміни
Зеленський передав Віткоффу та Кушнеру пропозицію нової зустрічі
Зеленський передав Віткоффу та Кушнеру пропозицію нової зустрічі
Крипто-скандал на Житомирщині: НАЗК виявило у посадовця МВС приховані мільйони в декларації
Крипто-скандал на Житомирщині: НАЗК виявило у посадовця МВС приховані мільйони в декларації
Сибіга пояснив, чи Україна продовжує отримувати розвіддані від США
Сибіга пояснив, чи Україна продовжує отримувати розвіддані від США
«Диванний мільйонер» із Міноборони знову влип у скандал через «гроші дружини друга»
«Диванний мільйонер» із Міноборони знову влип у скандал через «гроші дружини друга»
Кабмін готує зміни до бронювання: нардеп заявив про приховану загрозу
Кабмін готує зміни до бронювання: нардеп заявив про приховану загрозу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 жовтня: ситуація на фронті
272K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 жовтня 2026
153K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
103K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
84K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора

Новини

Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
Вчора, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
Вчора, 17:12
Генштаб повідомив про ураження бази «Іскандер» та складів окупантів
Вчора, 11:55
В Україні до 23°, в деяких областях дощитиме: погода на 13 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Графіки відключення світла на 13 жовтня 2026 року: що повідомило «Укренерго»
12 жовтня, 20:01
США висунули Україні та Європі ультиматум через удари по Росії – CNN
12 жовтня, 14:26

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua