Україна підготує кризові сценарії на зиму: Буданов назвав терміни

Підготовка охопить період із листопада 2026 року до березня 2027-го

Керівник Офісу президента Кирило Буданов за дорученням глави держави провів засідання Координаційної платформи з гуманітарного реагування, на якому обговорили основні виклики зимового періоду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний Telegram-канал Кирила Буданова.

За словами Буданова, ворог системно цілить у цивільну інфраструктуру великих українських міст, а мета цих ударів, на його думку, терористична. Тому державні органи мають бути готові до будь-якого розвитку подій на місцях і заздалегідь визначити чіткі плани дій на випадок криз узимку.

У засіданні взяли участь глава уряду, секретар Ради національної безпеки і оборони, представники Офісу президента та інших державних органів, а також дипломати – представники країн-донорів.

Головне завдання – розробити чіткі кризові сценарії та узгодити операційні плани реагування на період від листопада 2026 року до березня 2027 року.

Хто відповідатиме за підготовку

Уряд через Державну службу України з надзвичайних ситуацій готує базовий сценарій можливих загроз з урахуванням їхньої географії та масштабів. Сили оборони й розвідка, своєю чергою, нададуть оцінку ризиків.

Наявні ресурси, наголосив Буданов, слід зосередити там, де людям буде найважче. Злагоджено й скоординовано, за його оцінкою, мають діяти:

влада всіх рівнів;

профільні міністерства й служби;

армія;

міжнародні партнери;

гуманітарні організації.

«Маємо тримати тил так само надійно, як Сили оборони тримають лінію фронту», – написав Буданов.

У дописі немає переліку кризових ситуацій, до яких готуватимуть сценарії, а також інформації про затвердження остаточного плану.

Що відомо про підготовку України до зими

Підготовка до опалювального сезону залишається одним із ключових завдань держави на тлі російських ударів по енергетиці. Раніше «Главком» повідомляв, що серед пріоритетів підготовки до зими 2026–2027 років – захист енергетичних об’єктів, розвиток розподіленої генерації та децентралізація теплопостачання.

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомляв, що українські спецслужби перехопили два російські документи з детальною стратегією ударів по енергосистемі взимку. А за оцінкою «Укренерго», найкритичніша ситуація може виникнути під час тривалих морозів від 10 градусів нижче нуля.