На Чернігівщині через атаку дронів загинув пенсіонер
Пенсіонера намагався врятувати односельчанин
Увечері 28 квітня російські дрони атакували Чернігівську область. Внаслідок удару в одній з громад загинув чоловік. Про це повідомив очільник Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус, передає «Главком».
Армія РФ вдарила ударними дронами по житловому будинку в селі Семенівської громади Новгород-Сіверського району. Через російську атаку загинув 68-річний чоловік.
Чаус розповів, що 38-річний односельчанин кинувся на порятунок пенсіонера попри небезпеку.
«Він сам дивом уцілів – його евакуювали поліціянти. Сьогоднішнім обʼєктом російського удару стала домівка звичайного цивільного селянина, пенсіонера», – написав очільник Чернігівської ОДА.
Нагадаємо, у ніч на 26 квітня Росія атакувала Кропивницький безпілотниками. У місті є руйнування внаслідок ударів.
У ДСНС пишуть, що через російську атаку зазнала цивільна інфраструктура в одному з районів обласного центру. Постраждали офісні та складські приміщення.
Також ми писали, що вночі, 26 квітня, російський безпілотник влучив у житлову девʼятиповерхівку у Кам’янському у Дніпропетровській області
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