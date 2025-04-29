На Чернігівщині через атаку дронів загинув пенсіонер

Пенсіонера намагався врятувати односельчанин

Увечері 28 квітня російські дрони атакували Чернігівську область. Внаслідок удару в одній з громад загинув чоловік. Про це повідомив очільник Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус, передає «Главком».

Армія РФ вдарила ударними дронами по житловому будинку в селі Семенівської громади Новгород-Сіверського району. Через російську атаку загинув 68-річний чоловік.

Чаус розповів, що 38-річний односельчанин кинувся на порятунок пенсіонера попри небезпеку.

«Він сам дивом уцілів – його евакуювали поліціянти. Сьогоднішнім обʼєктом російського удару стала домівка звичайного цивільного селянина, пенсіонера», – написав очільник Чернігівської ОДА.

Нагадаємо, у ніч на 26 квітня Росія атакувала Кропивницький безпілотниками. У місті є руйнування внаслідок ударів.

У ДСНС пишуть, що через російську атаку зазнала цивільна інфраструктура в одному з районів обласного центру. Постраждали офісні та складські приміщення.

Також ми писали, що вночі, 26 квітня, російський безпілотник влучив у житлову девʼятиповерхівку у Кам’янському у Дніпропетровській області