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Путін зробив заяву про закінчення війни в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Путін зробив заяву про закінчення війни в Україні
Путін заявив, що мир з Україною – питання часу
фото з відкритих джерел

Російський диктатор несподівано заговорив про мир

Примирення з Україною є неминучим результатом подій, це питання часу. Як інформує «Главком», про це заявив президент Росії Володимир Путін в інтерв’ю пропагандистському телеканалу «Росія 1».

«Мені здається, що це неминуче, попри всю трагедію, яку ми переживаємо зараз. Це питання часу», – сказав диктатор.

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав ініціативу Володимира Путіна оголосити перемир'я на три дні з 7 по 9 травня театральною постановкою. Водночас президент наголосив, що Україна готова до перемир'я з 7 травня, але на 30 днів.

Кремль бурхливо відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про готовність до перемир'я на 30 днів, а не пропоноване триденне російське. 

Як відомо, напередодні Великодня Путін заявляв, що з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня припиняться бойові дії. Тоді президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій РФ, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів». 

Згодом повідомлялося, що в період між 19 квітня та 20 квітня відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники.

До слова, президент України Володимир Зеленський назвав оголошене диктатором Путіним перемир'я черговою маніпуляцією.

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Теги: перемир'я путін росія

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