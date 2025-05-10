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Два переломи. Чемпіон Росії з самбо жорстоко побив працівницю нічного клубу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Два переломи. Чемпіон Росії з самбо жорстоко побив працівницю нічного клубу
Гончаров отримав довічне відсторонення від змагань

Працівниця нічного клубу вимагала, щоб самбіст Гончаров та його друзі оплатили рахунок

Всеросійська федерація самбо довічно усунула від змагань чемпіона РФ Олексія Гончарова за побиття співробітниці нічного клубу. Про це повідомляє «Главком».

За даними джерела, у ніч проти 8 травня троє чоловіків, серед яких був 38-річний Гончаров, відпочивали в клубі «Ейфорія».

Компанія внесла депозит за стіл. Коли настав час розплачуватись, з'ясувалося, що чоловіки з'їли та випили на більшу суму, ніж складав депозит.

Подивившись на рахунок, Гончаров із друзями просто підвелися і пішли до виходу. Коли співробітниця закладу, 26-річна Марія, попросила їх оплатити суму, гості закладу заявили, що вже внесли депозит і нічого більше платити не будуть. Чоловіки вже зайшли до ліфта, але співробітниця не давала їм виїхати. У результаті один із чоловіків сильно вдарив її в обличчю. Після цього компанія залишила заклад.

Співробітники закладу викликали швидку та поліцію. Дівчину госпіталізували, їй діагностували два переломи у районі лівого ока. Під час перегляду камер спостереження, один із співробітників впізнав у нападнику Гончарова.

Нагадаємо, сили оборони ліквідували російського окупанта – футболіста Сергія Оленєва.

Сергій Оленєв грав у любительській Мініфутбольній лізі Омська. Він був гравцем команд «Енергія», «Coca-Cola», «Без спонсора» та «Омсільмаш».

Російські пропагандистські ресурси наразі не повідомляють інформацію про деталі та дату ліквідації окупанта

Прощання з Оленєвим відбудеться 7 травня.

ЗСУ ліквідували зрадника з Криму – футболіста та футзаліста Олексія Яблонського.

Олексій Яблонський народився 6 червня 1989 року. Був вихованцем севастопольського футболу.

У складі клубу «ПФС» (Севастополь) грав у чемпіонатах України з футзалу та пляжного футболу. У 2010 році він навіть викликався до молодіжної збірної України з футзалу.

Також грав у складі команди «Кримтеплиця» у Першій лізі з футболу, а у складі клубу «Мир» – у Другій лізі.

Після анексії Криму Яблонський продовжив кар'єру на окупованому півострові у так званій «Прем'єр-лізі Кримського футбольного союзу».

У ліквідованого окупанта залишилася дружина та двоє дітей.

Теги: самбо росія

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