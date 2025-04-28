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Лавров заявив, що РФ не передасть ЗАЕС під контроль Україні та США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Лавров заявив, що РФ не передасть ЗАЕС під контроль Україні та США
Лавров зауважив, що станція вже перебуває під контролем «Росатому» під наглядом МАГАТЕ
фото з відкритих джерел

Глава МЗС Росії зазначив, що ідея президента Дональда Трампа щодо спільного управління ЗАЕС не підходить Москві

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Запорізька атомна електростанція не буде передана під спільний контроль США та України, а також наголосив, що Москва не погодиться на жодні територіальні поступки. Про це він повідомив в інтерв’ю американському телеканалу CBS, інформує «Главком».

Журналістка Маргарет Бреннан запитала Лаврова, чи підтримує він ідею президента Дональда Трампа щодо спільного управління ЗАЕС. На це глава МЗС Росії відповів, що така пропозиція Москві не надходила, і навіть у разі її надходження, США пояснили б, що станція вже перебуває під контролем «Росатому» під наглядом МАГАТЕ.

«Ми не отримували жодних конкретних пропозицій. Розумію, що журналісти змушені припускати. Але ми не можемо обговорювати те, що не було озвучено під час переговорів», –заявив Лавров.

Під час розмови він також сам поставив питання журналістці, чому вона не поцікавилася його думкою щодо заяви Трампа про те, що окупований Крим залишиться під контролем Росії. Бреннан припустила, що така заява могла сподобатися Лаврову.

«Питання не в тому, подобається це чи ні. Справа в тому, що він сказав правду», – відповів дипломат, підкресливши, що «Росія не веде переговорів щодо цілісності своєї території».

Окрім того, Лавров назвав Дональда Трампа «єдиним світовим лідером, який зрозумів необхідність усунення корінних причин» війни в Україні. Серед таких причин він знову згадав прагнення України вступити до НАТО, нібито «створення прямих військових загроз» для Росії, а також заявив про «порушення прав російськомовних громадян» в Україні.

На завершення він зазначив, що контакти між Москвою і Вашингтоном щодо ситуації в Україні тривають, і додав: «Є певні ознаки того, що ми рухаємося у правильному напрямку».

Нагадаємо, Росія продовжить атакувати об’єкти, які використовують українські військові. Як інформує «Главком», про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв’ю, показаному на американському телеканалі CBS 27 квітня.

«Ми продовжуватимемо атакувати об’єкти, що використовуються військовими України, деякими найманцями з іноземних країн та інструкторами, яких європейці офіційно надіслали для допомоги в атаках на російські цивільні об’єкти», – сказав Лавров в інтерв’ю.

Теги: Запорізька АЕС Сергій Лавров росія

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