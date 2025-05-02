Команда Трампа підготувала варіанти примусу Росії до миру – Bloomberg

Держсекретар США заявляв, що США не запроваджують нові санкції проти Росії, аби «не затягувати війну»

Президент США поки не ухвалив жодного рішення, яке б посилило економічний тиск на Росію

Американські посадовці підготували для президента США Дональда Трампа низку варіантів посилення економічного тиску на Росію, оскільки диктатор Володимир Путін зволікає з припиненням війни проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Співбесідники попередили, що Трамп поки не ухвалив жодного рішення, оскільки продовжуються дипломатичні зусилля. Джерела відмовились надати деталі щодо варіантів, які розглядаються, й заявили, що будь-яке рішення залишається винятково за президентом США.

Агентство наголошує, обговорення подальших кроків врегулювання війни може бути ускладнене раптовим звільненням радника з питань нацбезпеки Майка Волтца та призначенням на його місце держсекретаря Марко Рубіо.

Водночас така кадрова перестановка могла б допомогти впорядкувати стратегію США, адже тепер Рубіо обіймає обидві посади; зараз же підхід Білого дому щодо України визначається різними ідеями високопосадовців, зокрема Віткоффа, який вважається більш прихильним до позицій Росії.

Як відомо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США не запроваджують нових санкцій проти Росії, тому що «необхідно розмовляти з обома сторонами конфлікту».

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що процес закінчення війни в Україні зупинився. Він засумнівався, що війна в Україні може закінчитись найближчим часом.

Раніше Сполучені Штати Америки оголосили про призначення нової Тимчасової повіреної у справах США в Україні. Нею стала досвідчена дипломатка Джулія Девіс.

До слова, речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Сполучені Штати більше не мають наміру виступати посередником у переговорах між Україною та Росією.