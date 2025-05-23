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У РФ дрони атакували хімічний завод та військовий аеродром: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У РФ дрони атакували хімічний завод та військовий аеродром: головне за ніч
У Єльці атаковано завод, який виробляє акумулятори для БпЛА
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Відомо, що завод у Єльці найбільший у Росії виробник акумуляторів

Росію атаковано дронами, постраждав хімічний завод у Ельці та військовий аеродром у місті Іваново, сенат США погрожує РФ санкціями, якщо Путін блокуватиме мир, Трамп вирішив відвідати саміт НАТО. «Главком» зібрав головні події ночі проти 23 травня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Дрони атакували завод у Єльці

У ніч на 23 травня у Липецькій області Росії безпілотники атакували завод ПАТ «Енергія» в місті Єлець, який є одним з ключових підприємств із виробництва акумуляторів для військових дронів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Об’єкт, відомий також як «Єлецький елементний завод», спеціалізується на виготовленні хімічних джерел струму, які використовуються не лише в БпЛА, а й в авіаційній техніці, флоті, радіоелектроніці та у системах подвійного призначення.

Підприємство перебуває під міжнародними санкціями, зокрема з боку Європейського Союзу, США та країн-партнерів, через його внесок у російський військово-промисловий комплекс.

Вибухи у Іваново

У ніч на 23 травня в російському місті Іваново пролунали потужні вибухи – за повідомленнями місцевих ЗМІ, атак зазнав військовий аеродром. У повітрі були помічені безпілотники, по яких відкрила вогонь російська протиповітряна оборона. Про це інформує «Главком» із посиланням на російські джерела.

Попри заяви про нібито успішне збиття декількох дронів, уламки впали неподалік від авіабази. За повідомленнями телеграм-каналів, вибухова хвиля пошкодила житлові будинки – у деяких з них вибито вікна. 

Ціллю атаки міг стати аеродром «Сєвєрний», де розташований Центр бойового застосування та навчання військово-транспортної авіації РФ. На території об'єкта базуються 243-я окрема ескадрилья та 81-й військово-транспортний авіаційний полк.

Сенат США погрожує РФ санкціями 

У Сенаті США представники Республіканської партії пригрозили Росії новими жорсткими санкціями у разі, якщо Володимир Путін відмовиться від перемовин щодо припинення бойових дій в Україні або порушить потенційну угоду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Законодавчу ініціативу вже підтримали понад 80 сенаторів, що дозволяє розглядати її у пришвидшеному порядку. Однак адміністрація Дональда Трампа виступає проти такого кроку, вважаючи, що посилення тиску може зірвати дипломатичні зусилля.

Лідер республіканців у Сенаті Джон Тьюн заявив, що у разі відсутності конструктивних кроків з боку Кремля, законодавці спільно з Білим домом просуватимуть додаткові обмеження, аби змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Гарварду заборонено приймати іноземних студентів

Адміністрація Дональда Трампа заборонила Гарвардському університету приймати іноземних студентів. Про це йдеться в заяві Міністерства внутрішньої безпеки США, яке повідомило, що університет більше не має сертифікації за програмами студентського та обмінного візового фонду, передає «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За словами представників відомства, іноземні студенти, які вже навчаються в Гарварді, повинні будуть перевестися в інші заклади або втратять свій легальний статус у США. В заяві зазначено, що керівництво університету дозволило «антиамериканським і протерористичним агітаторам» створити небезпечну атмосферу.

Окрім цього, уряд заморозив фінансування Гарварда в розмірі понад $2,6 млрд і призупинив видачу майбутніх грантів. Також президент Трамп закликав до позбавлення Гарварду статусу закладу, звільненого від податків. У Кембриджі, штат Массачусетс, зазначили, що такий крок матиме серйозні наслідки для всієї системи вищої освіти США.

Трамп приїде на саміт НАТО

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив свою участь у червневому саміті НАТО, який пройде в Гаазі. Про це повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф, передає «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За словами Схофа, він особисто провів телефонну розмову з американським лідером у четвер, під час якої Трамп запевнив, що прибуде на зустріч. «Його присутність буде дуже важливою», – наголосив прем’єр Нідерландів, зазначивши, що організатори саміту, зокрема генеральний секретар НАТО Марк Рютте, з самого початку розраховували на участь президента США.

Теги: путін Дональд Трамп завод Сенат США аеродром Марк Рютте НАТО росія

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