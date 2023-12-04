Атака дронів та понад 160 ударів по Запоріжжю: яка ситуація в регіонах

За добу по області противник здійснив 117 обстрілів Херсонщини

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, Київщині, на Рівненщині, в Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Івано-Франківщина

Вночі на території області збито два ворожі БпЛА. Попередньо – жертв та руйнувань немає.

Кіровоградщина

Над областю силами ППО збито керовану авіаційну ракету. Попередньо – без постраждалих і руйнувань.

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Чернігівщина

За добу – два обстріли (15 вибухів). Ворог обстрілював із артилерії та АГС Чернігівський та Корюківський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вчора протягом дня росіяни здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 10 вибухів з мінометів. Обстрілів зазнали Хотінська (три вибухи), Путивльська (два вибухи), Новослобідська (один вибух) та Краснопільська (чотири вибухи) громади. Без наслідків.

Запорізька область

Минулої доби рашисти завдали 158 ударів по 22 населених пунктах області. Окупанти вгатили авіаційним снарядом по Новодарівці, обстріляли з РСЗВ Малинівку, а також атакували 30 безпілотниками Залізничне, Гуляйполе, Роботине, Малинівку, Новопавлівку, Новодарівку, Чарівне, Червоне, Малу Токмачку, Білогір'я та Малі Щербаки. По території прифронтових міст і сіл, зокрема Роботиного, Левадного, Полтавки, Новоандріївки, Малинівки, Щербаків, П'ятихаток, Кам'янського, Степового та Плавнів прийшлося 126 артударів. Надійшло три повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів. Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина

Протягом вчорашнього дня агресор три рази обстріляв Нікопольщину. На районний центр скерував важку артилерію та дрон-камікадзе. Застосовував БпЛА ворог і по Марганецькій громаді. Минулося без поранених та загиблих. Вночі під артилерійський обстріл потрапила Мирівська громада Нікопольського району. В одному з тамтешніх сіл пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда, теплиця і газогін. Люди не постраждали. Наші захисники знищили над Павлоградським районом ворожий шахед.

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Харківщина

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів Харківської області: Гранів Харківського району, Бударки Чугуївського району, Борова, Близнюки Ізюмського району, Фихолівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Чугунівка Куп’янського району. На Куп’янському напрямку українські захисники відбили вісім атак ворога в районах Синьківки.

Луганщина

Вчора противник відкривав вогонь з артилерії та мінометів якраз в бік Макіївки, Невського, а також Білогорівки. Три атакувальні спроби ворога зупинені у Серебрянському лісі, де він намагався штурмувати при підтримці авіації. За добу противник здійснив 128 обстрілів (516 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби – сім населених пунктів: смт Новоекономічне, с. Бердичі, Авдіївка, с.Соловйове, с.Костянтинівка, смт Нью-Йорк, Торецьк. Пошкоджено п'ять житлових будинків, школа, дитсадок, сховище фенольного заводу. На Донеччині за добу: один загиблий та троє поранених.

Миколаївщина

Вночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено шість ворожих БпЛА Shahed-131/136. У Баштанському районі цієї ночі вночі внаслідок збиття БпЛА типу Shahed-131/136 уламками пошкоджено будівлю агропідприємства та лінію електропередач. Постраждалих немає. Вчора вдень та сьогодні вночі ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по м. Очаків та акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 117 обстрілів (691 снаряд), з них по м. Херсон – 10 обстрілів (43 снаряди). Вчора вдень окупанти вдарили по селищу Садове. Одне з влучань прийшлося по приватному гаражу, де в цей час знаходився 78-річний чоловік. Від отриманої вибухової травми він загинув на місці. Також окупанти вдарили по двох лікарнях Херсона. Пошкоджено будівлі медзакладів. Також ворог вдарив по житловій забудові – одна людина загинула, сім поранених. Було влучання у будинок і територію поблизу. На зупинці біля багатоповерхового будинку загинула літня жінка. Її особа встановлюється. Травми отримали семеро людей. Усі поранені мають ушкодження легкого та середнього ступеня. Ввечері противник здійснив удар із використанням БПЛА типу «Шахед» в районі н.п. Тягинка.

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Інформація про постраждалих та руйнування відсутня. Також ввечері було збито дрон типу «Герань-2» в районі населеного пункту смт. Надніпрянське, від падіння якого сталось загоряння в адміністративної будівлі науково-дослідницької установи. Загоряння було ліквідовано. Вночі противник здійснив удар із використанням БПЛА типу «Шахед» по н.п. Інгулець Херсонського району. Внаслідок обстрілу сталося займання будівельного магазину. Інформація про потерпілих відсутня. За добу по області дві людини загинули, ще восьмеро – дістали поранення.

Нагадаємо, триває 649-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два по зенітно-ракетних комплексах та два по складах боєприпасів противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по важкій вогнеметній системі залпового вогню противника та зенітному ракетно-гарматному комплексу «Панцир».