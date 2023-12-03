Росіяни запустили «Шахеди», у низці областей оголошено повітряну тривогу
Мешканцям областей, де оголошено тривогу, слід негайно пройти в укриття
Російські окупанти запустили ударні дрони типу «Шахед». У низці областей оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляють Повітряні сили.
Станом на 23:18 було зафіксовано дві групи дронів:
- 1 група на півдні Вінниччини – курсом на захід.
- 2 групи на півночі Миколаївщини рухаються на північ.
«Група БпЛА на Дніпропетровщині – поблизу Павлограда. Ворожі БпЛА також на Херсонщині, Черкащині. На півдні – активність ворожої тактичної авіації, загроза застосування авіаційного озброєння», – повідомили повітряні сили.
О 23:39 зафіксовано БпЛА ворога на межі Черкаської, Вінницької та Київської областей.
У низці областей оголошено повітряну тривогу. Карта тривог має такий вигляд.
Громадянам слід пройти в укриття.
Нагадаємо, 3 грудня, з 13:02 до 14:39 в Україні тривала масштабна повітряна тривога через зліт ворожого винищувача МіГ-31К.
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