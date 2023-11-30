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Американський корабель збив невідомий безпілотник у Червоному морі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Американський корабель збив невідомий безпілотник у Червоному морі
Невідомий безпілотник був збитий есмінцем Carney
фото з відкритих джерел

Збитий безпілотник був, ймовірно, запущений в Ємені

Військовий корабель ВМС США в Червоному морі збив безпілотник, який, ймовірно, летів з Ємену в напрямку Ізраїлю. Про це повідомляє Reuters.

Офіційні особи у Пентагоні повідомили, що невідомий безпілотник був збитий есмінцем Carney. За даними джерел, безпілотник був запущений у Ємені. Не повідомляється, хто може відповідати за запуск дрона.

Зазначається, що дрон було виявлено системою виявлення американського есмінця. Тип озброєння, яким було збито безпілотника, не відомий.

Зазначимо, що есмінець Carney в рамках міжнародних морських навчань Sea Breeze 2019 відвідував Одесу.

Нагадаємо, військово-морські сили США звільнили танкер, що був захоплений озброєними людьми в Аденській затоці на Близькому Сході. Військовий корабель ВМС США відповів на сигнал лиха, який надходив від комерційного танкера Central Park, що перевозив вантаж фосфорної кислоти. Судно було захоплено зловмисниками. 

Раніше повідомлялося, що корабель ВМС США біля узбережжя Ємену зазнав обстрілу та перехопив ракети, випущені бойовиками Ірану.

Теги: США озброєння безпілотник корабель

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