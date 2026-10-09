Атака на Івано-Франківськ: рятувальники ліквідували пожежі, є загиблий
Після падіння уламків російського безпілотника загорілися будівля та рослинність на відкритій території
В Івано-Франківську внаслідок нічної російської атаки 9 жовтня, за попередніми даними, загинула одна людина. Після обстрілу в місті виникли пожежі, зокрема загорілася будівля, суха трава та чагарники. Рятувальники оперативно ліквідували займання. Про це повідомляє «Главком» з посилання на ДСНС.
За попередньою інформацією, внаслідок російського обстрілу загинула одна людина. Також зафіксовано кілька осередків займання.
Зокрема, вогонь охопив будівлю, а також суху рослинність на відкритій території. До ліквідації наслідків атаки залучили рятувальників, які оперативно загасили пожежі.
Інформація про площу займань, масштаби пошкоджень та кількість залучених до ліквідації пожеж працівників ДСНС наразі не уточнюється.
Нагадаємо, вночі 9 жовтня російські війська атакували Івано-Франківськ безпілотниками. Повітряна атака на Прикарпаття відбулася близько півночі.
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