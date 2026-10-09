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Атака на Івано-Франківськ: рятувальники ліквідували пожежі, є загиблий

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Атака на Івано-Франківськ: рятувальники ліквідували пожежі, є загиблий
Російський дрон спричинив пожежі в Івано-Франківську
фото: ДСНС

Після падіння уламків російського безпілотника загорілися будівля та рослинність на відкритій території

В Івано-Франківську внаслідок нічної російської атаки 9 жовтня, за попередніми даними, загинула одна людина. Після обстрілу в місті виникли пожежі, зокрема загорілася будівля, суха трава та чагарники. Рятувальники оперативно ліквідували займання. Про це повідомляє «Главком» з посилання на ДСНС.

За попередньою інформацією, внаслідок російського обстрілу загинула одна людина. Також зафіксовано кілька осередків займання.

Зокрема, вогонь охопив будівлю, а також суху рослинність на відкритій території. До ліквідації наслідків атаки залучили рятувальників, які оперативно загасили пожежі.

Атака на Івано-Франківськ: рятувальники ліквідували пожежі, є загиблий фото 1
фото: ДСНС
Атака на Івано-Франківськ: рятувальники ліквідували пожежі, є загиблий фото 2
фото: ДСНС

Інформація про площу займань, масштаби пошкоджень та кількість залучених до ліквідації пожеж працівників ДСНС наразі не уточнюється.

Атака на Івано-Франківськ: рятувальники ліквідували пожежі, є загиблий фото 3
фото: ДСНС
Атака на Івано-Франківськ: рятувальники ліквідували пожежі, є загиблий фото 4
фото: ДСНС

Нагадаємо, вночі 9 жовтня російські війська атакували Івано-Франківськ безпілотниками. Повітряна атака на Прикарпаття відбулася близько півночі.

Теги: Івано-Франківськ ДСНС окупанти дрон

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