Великобританія розроблятиме ШІ-дрони на даних з України

Рої безпілотників здатні діяти автономно на землі, у воді та повітрі

Уряд Великої Британії надав оборонним компаніям доступ до українських бойових даних для розробки штучного інтелекту для роїв дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Угода між прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом та президентом України Володимиром Зеленським надає доступ до бази даних зображень і відео, зібраних безпілотними авіаційними системами в Україні. Ця база містить інформацію про понад 6 млн виявлених об'єктів, зокрема танків, артилерії, систем протиповітряної оборони, піхоти та повітряних цілей.

Рої безпілотників здатні діяти автономно на землі, у воді та повітрі. Вони використовують штучний інтелект (ШІ) для взаємодії, виявлення загроз і прийняття рішень, проте кінцевий контроль завжди залишається за людиною.

«Цей унікальний у світовому масштабі доступ до реальних даних із поля бою дозволить британським компаніям і надалі розширювати межі оборонних інновацій, стримувати ворогів і підвищувати безпеку всередині країни, а також ще більше зміцнювати Україну», – йдеться у заяві міністра оборони Великої Британії Веса Стрітінга.

Доступ до бази даних надається максимум 12 британським компаніям, які повинні подати пропозиції, що демонструють застосовність їхніх розробок до оборонних потреб як України, так і Великої Британії. Британський уряд очікує на пропозиції, що включають технології автономного розпізнавання цілей на базі штучного інтелекту та системи розподіленого прийняття рішень, які дозволяють адаптувати маршрути, пріоритети та поведінку дронів без прив'язки до єдиного центру управління.

До слова, у рамках зустрічі з премʼєр-міністром Великої Британії Енді Бернемом президент Володимир Зеленський обговорив питання безпеки, захисту людей, підготовки до зими та пошуку додаткових засобів для ППО.