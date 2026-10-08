Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чотири роки тому СБУ вперше підірвала Кримський міст: як це було і чому він досі стоїть

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Чотири роки тому СБУ вперше підірвала Кримський міст: як це було і чому він досі стоїть
Кримський міст після вибуху 8 жовтня 2022 року
фото з соцмереж

Після трьох атак Кримський міст досі стоїть, однак його військове значення для Росії суттєво зменшилося

Сьогодні, 8 жовтня, минає чотири роки від першого підриву Кримського мосту, який Росія збудувала для сполучення з окупованим півостровом. Вибух пошкодив автомобільну та залізничну частини переправи, яку окупанти використовували для постачання своїх військ. Згодом СБУ підтвердила, що стояла за цією операцією, а в наступні роки ще двічі атакувала міст. «Главком» згадує, як відбувся перший підрив, що відомо про наступні удари та чому переправу досі не знищено.

Як СБУ вперше підірвала Кримський міст у 2022 році

Уранці 8 жовтня 2022 року, близько 06:00, на Кримському мосту пролунав потужний вибух. На переправі, яка з'єднує окупований півострів із територією Росії, спалахнула пожежа, а над спорудою піднявся густий дим.

Вибух стався наступного дня після 70-річчя Володимира Путіна, тож став для російського диктатора символічним «подарунком» від українців.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Частина автомобільного полотна обвалилася у воду, а залізнична частина мосту зазнала серйозних пошкоджень. Рух переправою був суттєво обмежений, що порушило один із важливих маршрутів постачання російських військ на півдні України.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Лише в липні 2023 року Служба безпеки України офіційно підтвердила свою причетність до першого підриву Кримського мосту. Тодішній очільник спецслужби Василь Малюк розкрив окремі подробиці підготовки операції.

Керченський міст до і після підриву
Керченський міст до і після підриву
колаж: BBC

Для підриву Кримського мосту СБУ використала вибухівку потужністю 21 тонна у тротиловому еквіваленті. Щоб непомітно доправити її до переправи, вибухову речовину замаскували під рулони пакувальної плівки. Саме такий вантаж, за легендою спецоперації, офіційно перевозила вантажівка.

Такий вигляд мала схована у плівці вибухівка
Такий вигляд мала схована у плівці вибухівка
фото: СБУ

Як з'ясували журналісти BBC Україна, підготовка першої атаки на Кримський міст розпочалася ще навесні 2022 року. Для транспортування вибухівки використали складний маршрут через Грузію, Вірменію та Росію. Вантаж неодноразово проходив митний контроль, зокрема перевірки рентгенівським обладнанням. Вірменські митники навіть брали зразок плівки для експертизи, однак нічого підозрілого не виявили.

Після підриву російські правоохоронці затримали 22 людей, із яких вісьмом висунули обвинувачення. Однак СБУ стверджує, що перевізники не знали про справжній вміст вантажу. Журналісти BBC, які дослідили матеріали російської кримінальної справи, також навели свідчення адвокатів про відсутність доказів того, що обвинувачені були обізнані з підготовкою вибуху.

Перший підрив Кримського мосту мав не лише військове, а й символічне значення. Атака продемонструвала вразливість переправи, яку російська пропаганда роками подавала як захищений стратегічний об'єкт.

Як Україна атакувала Кримський міст вдруге та втретє

Після першого підриву Кримського мосту у жовтні 2022 року українські спецслужби не зупинилися. Протягом наступних трьох років СБУ провела ще дві операції, застосувавши різні способи ураження переправи.

У ніч проти 17 липня 2023 року на Кримському мосту пролунали два вибухи. Унаслідок атаки було пошкоджено автомобільну частину переправи, один із прольотів обвалився, а рух транспорту зупинили. Згодом СБУ підтвердила, що для удару використала морські дрони Sea Baby.

Третю операцію СБУ провела 3 червня 2025 року. Українські спецслужби замінували опори мосту під водою. Підготовка тривала кілька місяців, а перший вибуховий пристрій активували о 04:44. Вибух потужністю 1100 кг у тротиловому еквіваленті пошкодив підводні конструкції споруди на рівні дна. 

Чотири роки тому СБУ вперше підірвала Кримський міст: як це було і чому він досі стоїть фото 1
скриншот з відео

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук пояснив, що метою третьої атаки було ураження важливих конструкцій переправи та послаблення російської військової логістики.

Що буде з Кримським мостом: заяви та прогнози

Попри три успішні операції українських спецслужб, Кримський міст досі стоїть. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров наголошував, що руйнування переправи безпосередньо пов'язане з перспективами деокупації Криму. «Чим раніше Керченський міст буде знесено, тим скоріше буде звільнений Крим», – заявляв він в інтерв'ю «Главкому».

У червні 2026 року британська розвідка повідомила, що Україна послідовно послаблює російську логістику в окупованому Криму. За даними Міністерства оборони Великої Британії, українські удари по поромах, паливних складах і системах протиповітряної оборони створюють додаткові можливості для атак на Кримський міст. Зокрема, після ураження трьох автомобільних поромів через Керченську протоку на півострові загострилися проблеми з постачанням пального.

У липні 2026 року командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді коментував, чому ЗСУ не завдають нових ударів по Кримському мосту. За його словами, українські військові зосередилися на руйнуванні російської логістики та ізоляції окупованого півострова. Бровді наголосив, що міст може залишатися шляхом для відступу російських військ, тоді як Україна дистанційно створює умови, за яких окупанти не зможуть утримувати свої позиції в Криму.

Водночас у вересні 2026 року заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький пояснив, що переправа втратила колишнє стратегічне значення, адже більшість військових вантажів Росія тепер перевозить через Ростовську область та окуповані території півдня України.

«Сьогодні він дійсно не є настільки стратегічно важливим об'єктом для Російської Федерації», – зазначив представник ГУР.

На початку жовтня 2026 року президент України Володимир Зеленський також прокоментував можливість нового удару по Кримському мосту. Глава держави не розкрив, чи планує Україна чергову операцію проти переправи, однак наголосив, що Сили оборони продовжать атакувати військову логістику Росії та маршрути постачання озброєння.

Читайте також:

Теги: розвідка Керченський міст міст окуповані території військові СБУ окупанти росія вибух Крим Кримський міст

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін розглядає війну в Україні як частину більшої боротьби
Politico: Удари по РФ підривають авторитет Путіна, але не несуть загрози його режиму
11 вересня, 02:16
Наразі програма базової загальновійськової підготовки (БЗВП) в Україні триває 51 день
Реформа підготовки бійців: кожен корпус отримає навчальний батальйон
14 вересня, 01:00
Ситуація на фронті 14 вересня
225 боїв за добу: лінія фронту станом на 14 вересня 2026
14 вересня, 22:27
Операція «Вівальді» очима військових
ЗСУ показали перші кадри операції «Вівальді»
16 вересня, 21:06
Крижанівський пригадав перший візит Леоніда Кучми у статусі прем’єра до Росії
«Фейсом об тейбл». Експосол у РФ розповів про методи роботи Кремля з вищим керівництвом України
22 вересня, 03:56
В'ячеслав Володін зберіг посаду спікера Держдуми ще на один термін
Головний соратник Путіна у Держдумі втримав посаду після виборів
23 вересня, 09:58
Владислав Власюк розповів про плани щодо санкцій проти російських олігархів
Уповноважений президента з санкцій назвав пріоритетну ціль серед російських компаній
5 жовтня, 10:16
Путін заявив про швидке захоплення решти Донеччини
Путін заявив про швидке захоплення решти Донеччини
2 жовтня, 00:31
У момент російського удару Північним мостом рухалися автомобілі
NYT: Росія знайшла нову ціль для атак в Україні
5 жовтня, 02:32

Події в Україні

У Києві вп'яте від початку доби оголошено повітряну тривогу
У Києві вп'яте від початку доби оголошено повітряну тривогу
Зеленський розповів про масштаб руйнувань після удару по Прилуках
Зеленський розповів про масштаб руйнувань після удару по Прилуках
Сили оборони уразили місце запуску російських ударних БпЛА
Сили оборони уразили місце запуску російських ударних БпЛА
Новий пункт пропуску на кордоні з Румунією зможе оформлювати до 400 легковиків та 360 вантажівок на добу – Калашник
Новий пункт пропуску на кордоні з Румунією зможе оформлювати до 400 легковиків та 360 вантажівок на добу – Калашник
Чотири роки тому СБУ вперше підірвала Кримський міст: як це було і чому він досі стоїть
Чотири роки тому СБУ вперше підірвала Кримський міст: як це було і чому він досі стоїть
Представники України вирушають на переговори до США: Зеленський розкрив деталі
Представники України вирушають на переговори до США: Зеленський розкрив деталі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 жовтня 2026
103K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
90K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
72K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua