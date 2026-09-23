Російські дрони атакували Київ: пошкоджено АЗС та склад

Російська атака спричинила руйнування та пожежу у двох районах Києва

Наслідки російської атаки зафіксували у Голосіївському та Солом'янському районах столиці

Російські війська в ніч на 23 вересня та вранці продовжили атакувати Київ безпілотниками. У Голосіївському районі дрон влучив в автозаправну станцію, також було пошкоджено складське приміщення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

Оновлено 07:43

Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив про ще один наслідок російської атаки у цьому районі. «У Голосіївському районі влучання БПЛА в АЗС», – заявив міський голова.

Станом на 06:47

Протягом ночі повітряну тривогу в Києві оголошували кілька разів через нові групи російських безпілотників. У різних районах столиці було чутно вибухи та роботу сил протиповітряної оборони.

У КМВА повідомили про пошкодження у Голосіївському районі. «У Голосіївському районі внаслідок влучання БпЛА пошкоджено складське приміщення», – йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки також зафіксували у Солом'янському районі. За попередніми даними, там сталося загоряння на території транспортного підприємства.

Крім того, мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків безпілотника між житловими будинками у Солом'янському районі.

«У Соломʼянському районі, за попередньою інформацією, уламки впали на територію між житловими будинками. Екстрені служби прямують на місце», – заявив міський голова. Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 23 вересня російська окупаційна армія також завдала удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки було пошкоджено торговельний центр.