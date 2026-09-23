Головна Київ Новини
search button user button menu button

Російські дрони атакували Київ: пошкоджено АЗС та склад

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Російські дрони атакували Київ: пошкоджено АЗС та склад
Російська атака спричинила руйнування та пожежу у двох районах Києва
фото: ДСНС (ілюстративне)

Наслідки російської атаки зафіксували у Голосіївському та Солом'янському районах столиці

Російські війська в ніч на 23 вересня та вранці продовжили атакувати Київ безпілотниками. У Голосіївському районі дрон влучив в автозаправну станцію, також було пошкоджено складське приміщення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

Оновлено 07:43

Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив про ще один наслідок російської атаки у цьому районі. «У Голосіївському районі влучання БПЛА в АЗС», – заявив міський голова.

Станом на 06:47

Протягом ночі повітряну тривогу в Києві оголошували кілька разів через нові групи російських безпілотників. У різних районах столиці було чутно вибухи та роботу сил протиповітряної оборони.

У КМВА повідомили про пошкодження у Голосіївському районі. «У Голосіївському районі внаслідок влучання БпЛА пошкоджено складське приміщення», – йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки також зафіксували у Солом'янському районі. За попередніми даними, там сталося загоряння на території транспортного підприємства.

Крім того, мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків безпілотника між житловими будинками у Солом'янському районі.

«У Соломʼянському районі, за попередньою інформацією, уламки впали на територію між житловими будинками. Екстрені служби прямують на місце», – заявив міський голова. Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 23 вересня російська окупаційна армія також завдала удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки було пошкоджено торговельний центр.

Читайте також:

Теги: дрон окупанти війна Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Остання особиста зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа відбулася 28 липня 2026 року у Білому домі
Трамп буде тиснути на Україну
7 вересня, 09:42
Су-33 є морською модифікацією винищувача Су-27
Українські дрони «вполювали» два винищувачі у Краснодарському краї
23 серпня, 15:08
Понтифік намагається використовувати професійний дипломатичний апарат Святого престолу для збереження каналів зв'язку з Москвою
Папа Лев XIV зробив нову спробу налагодити діалог із РФ
27 серпня, 05:33
Очільник Держпродспоживслужби закликає не піддаватися паніці, але підготуватися до можливих атак ворога на критичну інфраструктуру
Скільки води та продуктів варто тримати вдома: роз'яснення Держпродспоживслужби
1 вересня, 16:36
Пожежа у Голосіївському районі столиці
У Голосіївському районі Києва почалася пожежа після атаки РФ
2 вересня, 09:49
Зеленський заявив, що Україна готова припинити удари по енергетиці РФ за умови взаємності
Зеленський назвав умову, за якої Україна припинить удари по енергетиці Росії
14 вересня, 19:20
Повітряна тривога у Києві тривала 11 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 11 хвилин
16 вересня, 21:31
Триває 1666-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 16 вересня 2026 року
16 вересня, 08:19
Дмитро Богуцький завжди говорив рідним, що має бути разом зі своїми друзями та захищати Україну
Штурмовик «Люті» поліг в боях за Кліщіївку. Згадаймо Дмитра Богуцького
20 вересня, 09:00

Новини

Російські дрони атакували Київ: пошкоджено АЗС та склад
Російські дрони атакували Київ: пошкоджено АЗС та склад
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві працює ППО
У Києві працює ППО
Атака на Київ: є влучання в резервуари з пальним, постраждали люди (оновлено)
Атака на Київ: є влучання в резервуари з пальним, постраждали люди (оновлено)
«Вона жила в Парижі». Молодий театр покаже виставу з перекладом жестовою мовою
«Вона жила в Парижі». Молодий театр покаже виставу з перекладом жестовою мовою
Київ готується до опалювального сезону: що показала перевірка тепломереж
Київ готується до опалювального сезону: що показала перевірка тепломереж

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
203K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2026
150K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
148K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
54K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)

Новини

В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
Вчора, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
Вчора, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua