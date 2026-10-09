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Росія атакувала Івано-Франківськ: є загиблий

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія атакувала Івано-Франківськ: є загиблий
На місці події працюють відповідні служби
фото ілюстративне

Міський голова повідомив про наслідки атаки на місто

В Івано-Франківську внаслідок нічної атаки загинула людина. Сили ППО працювали по ворожих цілях, а через падіння уламків безпілотника в місті виникла пожежа. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук та мера міста Руслана Марцінківа.

Атака на Прикарпаття сталася близько півночі. Світлана Онищук повідомила, що сили протиповітряної оборони працювали під час повітряної атаки. В Івано-Франківську після падіння уламків безпілотника виникла пожежа. Про це голова ОВА написала у своєму Telegram-каналі.

За словами Онищук, на місці події працюють відповідні служби. Інформація щодо можливих постраждалих та наслідків атаки уточнюється. Голова ОВА закликала жителів області особливо уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги та перебувати у безпечних місцях.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про загибель людини. «Була атака на Івано-Франківськ. Сили ППО спрацювали. Та, на жаль, є загиблий», – написав він у Telegram. Згодом мер міста у відеозверненні уточнив, що уламки шахеда пошкодили господарську будівлю - загинув сторож. 

Марцінків також закликав жителів міста не ігнорувати повітряну тривогу та під час небезпеки перебувати в укриттях.

Що відомо про тип безпілотника

Офіційні повідомлення про нинішню атаку не містять інформації про тип безпілотника. Водночас, моніторингові канали писали про те, що реактивний шахед вперше атакував Івано-Франківщину цього вечора.

Нагадаємо, у вересні Росія вже атакувала Івано-Франківськ ударними безпілотниками. Внаслідок атаки було пошкоджено житловий будинок – у квартирах вибило вікна та пошкодило скління балконів. Попередньо повідомлялося про одного травмованого.  

Раніше, у березні, російський удар по Івано-Франківську забрав життя двох людей. Серед загиблих були нацгвардієць та його донька. Ще четверо людей постраждали. Внаслідок атаки були пошкоджені будівлі міського та обласного пологових будинків, а також близько десяти житлових будинків.

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Теги: Івано-Франківськ Руслан Марцінків дрон

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