Уламки російського дрона впали поблизу станції метро у Києві

На відкритій території спалахнула пожежа, до місця падіння уламків прямують екстрені служби

У Дніпровському районі столиці зафіксовано наслідки чергової російської атаки. Поблизу однієї зі станцій метро на відкритій території впали уламки ворожого безпілотника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

«У Дніпровському районі, поблизу станції метро, падіння уламків на відкритій території. Горять дерева. Екстрені служби прямують на місце», – повідомив Кличко.

Внаслідок падіння уламків виникла пожежа – загорілися дерева. На місце події направили екстрені служби. Міський голова наразі не уточнив, біля якої саме станції метро зафіксовано падіння уламків. Інформації про постраждалих чи пошкодження інфраструктури також поки не надходило.

У столиці триває повітряна тривога через загрозу російських ударних безпілотників. Жителів Києва закликають залишатися в укриттях до відбою та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Нагадаємо, сьогодні російські безпілотники вже атакували Київ. Зокрема, два ворожі дрони влучили поблизу опорної частини Південного мосту. Один із вибухів стався в момент, коли мостом рухався потяг метро. Пасажири та машиніст не постраждали. Через атаку рух метро та наземного громадського транспорту Південним мостом тимчасово зупиняли.