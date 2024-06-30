Атака на Харків: росіяни поцілили у термінал «Нової пошти»

Дев’ять людей зазнали травм, серед них 8-місячна дитина

Під час удару по Харкову росіяни влучили в термінал «Нової пошти». Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За словами Синєгубова, дев’ять людей зазнали травм. Серед них 8-місячна дитина, жінка, інші – чоловіки. Загинув чоловік – працівник поштового відділення.

«Влучання було в автопарк. Знищено 8 автівок, десятки пошкоджених. Розбір завалів триває. На місці влучання могло перебувати 9 людей, їх шукають», – пояснив Синєгубов.

Перші кадри з місця від прокуратури: влучання біля приміщення «Нової Пошти», та в грузовий автомобіль поруч



Кількість постраждалих зросла до 9 осіб pic.twitter.com/mIrVKtYAic — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 30, 2024

Нагадаємо, у неділю, 30 червня, російські окупанти знову атакували Харків. У місті лунали вибухи.

Також російські окупанти вперше застосували нову бомбу ФАБ-3000 М-54 з уніфікованим модулем планування та корекції.

Як повідомлялося, Росія та Білорусь збудували понад десяток аеродромів біля кордону з Україною для обстрілу її керованими бомбами, КАБами.

До слова, Росія запускає по Україні до 3500 керованих авіаційних бомб. Причому націлюється країна-агресорка саме на цивільне населення й інфраструктуру. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Sky TG24. За його словами, головна мета окупантів – змусити людей боятися й тікати з того чи іншого міста, громади, щоб Росія мала змогу окупувати ці території.