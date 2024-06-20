Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія і Білорусь створили нові аеродроми для обстрілу України керованими бомбами – AP

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Росія і Білорусь створили нові аеродроми для обстрілу України керованими бомбами – AP
ТЦ «Епіцентр» у Харкові зазнав російської ракетної атаки у травні 2024 року
фото: Національна поліція України

Загалом для повітряних атак по Україні росіяни використовують 51 авіабазу, з них 9 - на окупованому Донбасі та в Криму

Росія та Білорусь збудували понад десяток аеродромів біля кордону з Україною для обстрілу її керованими бомбами, КАБами. Про це пише Associated Press.

Російська авіація від минулої зими помітно активізувалася. На тлі дефіциту ППО в Україні модернізація росіянами старих радянських бомб дозволила російським ВПС розпочати масовані бомбардування військових позицій та мирних міст України. 

Щоб закидати українців баражуючими бомбами, вздовж кордонів було збудовано польові аеродроми, через що руйнація прифронтових міст України у 2024 році досягла безпрецедентних масштабів, пише агентство Associated Press, що проаналізувало кадри з безпілотників, супутникові знімки, українські документи.

Росія і Білорусь створили нові аеродроми для обстрілу України керованими бомбами – AP фото 1

«У результаті теракту в «Епіцентрі» в Харкові загинули 19 людей, серед яких двоє дітей.  Цього року Росія більше 50 разів атакувала Харків баражуючими бомбами», –  розповів Associated Press Спартак Борисенко з обласної прокуратури Харківської області. Він заявив про виявлення не менше восьми російських авіабаз за 100 км від українського кордону. Ще одна база з літа 2023 року будується під Білгородом; фотографія, зроблена в середині червня-2024, свідчить, що роботи там ще не закінчено.

Росія і Білорусь створили нові аеродроми для обстрілу України керованими бомбами – AP фото 2

Притулок для російських літаків також надає Білорусь, розповів представник української розвідки. На карті, складеній українським сайтом DeepState, який аналізує ситуацію на фронті, зазначено 10 аеродромів у Білорусі, включаючи п'ять поблизу українського кордону. Загалом, за підрахунками DeepState, російські ВПС використовують 51 авіабазу в межах 600 км від контрольованих Україною територій, три з них - в окупованих східних регіонах країни, шість у Криму та 32 у Росії.

Баражуючі керовані бомби, КАБи, Росія отримала завдяки модернізації радянських фугасних авіабомб (ФАБ), забезпечених вибухівкою вагою від півтонни до 3 тонн. Бомбам додають "крила" і супутникову навігаційну систему, пише видання. Літаки можуть запускати КАБи, перебуваючи за 60-70 км від мети. На місці вибуху, який може знищити цілу будівлю, залишається вирва завглибшки до 6 м та 20 м у діаметрі.

До слова, Росія запускає по Україні до 3500 керованих авіаційних бомб. Причому націлюється країна-агресорка саме на цивільне населення й інфраструктуру. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Sky TG24. За його словами, головна мета окупантів – змусити людей боятися й тікати з того чи іншого міста, громади, щоб Росія мала змогу окупувати ці території.

Читайте також: Про керовані авіабомби, або чим насправді стріляють росіяни

 

Теги: Харків Білорусь росія окупанти авіація бомбардування аеродром

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль отримав стратегічний виклик: подальше наземне просування в Україні й руйнування української економіки даються ціною втрати самою Росією економічної безпеки та військових можливостей країни
Кремль просить миру, бо стратегічно не готовий воювати далі?
29 травня, 13:02
Будь-які мирні ініціативи КНР не можна сприймати як серйозні у встановленні миру
Мирні плани від Китаю: що стоїть за активізацією риторики з Бразилією?
7 червня, 18:05
На думку Сполучених Штатів, Україна може бути ефективною, зосередившись на тактичних і оперативних цілях
Удари західною зброєю по території РФ: Пентагон зробив заяву
31 травня, 08:31
Триває 831-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 3 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
3 червня, 07:59
Досі вважаються зниклими безвісти четверо людей
Удар по гіпермаркету в Харкові: поліція ідентифікувала 14 тіл
28 травня, 00:12
Російські війська чергують групи з чотирьох-п’яти літаків Су-34С/35С для одночасних плануючих бомбових ударів по українських позиціях
Аналітики повідомили, що російські війська просунулися на північний схід від Харкова
1 червня, 05:05
Енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу
Масштабна повітряна тривога, атака на українські енергооб’єкти: головне за ніч
1 червня, 06:50
За даними Світового банку, завдана шкода Україні перевищує $486 млрд
Стало відомо, скільки грошей РФ має виплатити Україні за завдані збитки
14 червня, 21:57
Захисники України ефективно протидіють спробам окупантів прорвати наші оборонні рубежі
Окупанти безуспішно намагаються прорвати оборону ЗСУ на одному із напрямків – Генштаб
17 червня, 18:05

Політика

Вибори генсека НАТО: президент Румунії ухвалив нове рішення
Вибори генсека НАТО: президент Румунії ухвалив нове рішення
Візит Путіна до В'єтнаму: сторони підписали угоду про будівництво центру ядерної науки
Візит Путіна до В'єтнаму: сторони підписали угоду про будівництво центру ядерної науки
Росія і Білорусь створили нові аеродроми для обстрілу України керованими бомбами – AP
Росія і Білорусь створили нові аеродроми для обстрілу України керованими бомбами – AP
Південна Корея розгляне питання про постачання зброї Україні – ЗМІ
Південна Корея розгляне питання про постачання зброї Україні – ЗМІ
Угода про гарантії безпеки з Україною. Польща зробила заяву
Угода про гарантії безпеки з Україною. Польща зробила заяву
Приймаючи Путіна, В'єтнам небезпечно ризикує – CNN
Приймаючи Путіна, В'єтнам небезпечно ризикує – CNN

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
7483
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
7026
Масштабна повітряна тривога тривала дві з половиною години
5164
«Це вам не «Дойче Бан». Відомі пасажири зробили комплімент «Укрзалізниці»
5083
Депутатка Безугла пояснила, чому підстрибувала у Раді
4180
Ще одна країна приєдналася до комюніке Саміту миру
4146
20 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Майже мільярд євро ЄС відправив Росії за метали у 2024 році
Сьогодні, 15:04
Удари по аеродромах РФ. Британська розвідка повідомила про наслідки
Сьогодні, 12:38
Атака на НПЗ у Краснодарському краї, удар по українській енергетиці: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Обвал мосту у столиці: рух транспорту під Повітрофлотським шляхопроводом відновлено
Вчора, 23:20
Посол Канади в Україні пояснила, чому Захід і надалі підтримуватиме українську економіку
Вчора, 22:50
Експрем'єр Яценюк назвав чотири події, які демонструють єдність Заходу щодо України
Вчора, 21:45

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua