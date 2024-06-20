Росія і Білорусь створили нові аеродроми для обстрілу України керованими бомбами – AP

Загалом для повітряних атак по Україні росіяни використовують 51 авіабазу, з них 9 - на окупованому Донбасі та в Криму

Росія та Білорусь збудували понад десяток аеродромів біля кордону з Україною для обстрілу її керованими бомбами, КАБами. Про це пише Associated Press.

Російська авіація від минулої зими помітно активізувалася. На тлі дефіциту ППО в Україні модернізація росіянами старих радянських бомб дозволила російським ВПС розпочати масовані бомбардування військових позицій та мирних міст України.

Щоб закидати українців баражуючими бомбами, вздовж кордонів було збудовано польові аеродроми, через що руйнація прифронтових міст України у 2024 році досягла безпрецедентних масштабів, пише агентство Associated Press, що проаналізувало кадри з безпілотників, супутникові знімки, українські документи.

«У результаті теракту в «Епіцентрі» в Харкові загинули 19 людей, серед яких двоє дітей. Цього року Росія більше 50 разів атакувала Харків баражуючими бомбами», – розповів Associated Press Спартак Борисенко з обласної прокуратури Харківської області. Він заявив про виявлення не менше восьми російських авіабаз за 100 км від українського кордону. Ще одна база з літа 2023 року будується під Білгородом; фотографія, зроблена в середині червня-2024, свідчить, що роботи там ще не закінчено.

Притулок для російських літаків також надає Білорусь, розповів представник української розвідки. На карті, складеній українським сайтом DeepState, який аналізує ситуацію на фронті, зазначено 10 аеродромів у Білорусі, включаючи п'ять поблизу українського кордону. Загалом, за підрахунками DeepState, російські ВПС використовують 51 авіабазу в межах 600 км від контрольованих Україною територій, три з них - в окупованих східних регіонах країни, шість у Криму та 32 у Росії.

Баражуючі керовані бомби, КАБи, Росія отримала завдяки модернізації радянських фугасних авіабомб (ФАБ), забезпечених вибухівкою вагою від півтонни до 3 тонн. Бомбам додають "крила" і супутникову навігаційну систему, пише видання. Літаки можуть запускати КАБи, перебуваючи за 60-70 км від мети. На місці вибуху, який може знищити цілу будівлю, залишається вирва завглибшки до 6 м та 20 м у діаметрі.

До слова, Росія запускає по Україні до 3500 керованих авіаційних бомб. Причому націлюється країна-агресорка саме на цивільне населення й інфраструктуру. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Sky TG24. За його словами, головна мета окупантів – змусити людей боятися й тікати з того чи іншого міста, громади, щоб Росія мала змогу окупувати ці території.