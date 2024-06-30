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Авіабомба влучила у центр Харкова: є поранені, серед них немовля

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Авіабомба влучила у центр Харкова: є поранені, серед них немовля
На місці влучання КАБу у Харкові виникла пожежа
фото: ДСНС України

Внаслідок удару по Харкову виникла пожежа цивільної нежитлової будівлі

У неділю, 30 червня, російські окупанти знову атакували Харків. У місті лунають вибухи. Про це повідомив мер Харков Ігор Терехов.

«У Харкові чутно вибух. Будьте обережні», – зазначив міський голова.

За інформацією бригадного генерала юстиції Сергія Мельника Марселя, росіяни запускають по Харкову та приміських населених пунктах свої руйнівні КАБи.

Згодом голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок удару по Харкову виникла пожежа цивільної нежитлової будівлі.

«Влучання КАБу майже центрі міста. У цивільне підприємство. На місці пожежа. Є поранені», – повідомив Терехов.

Відомо про пʼятьох поранених. Серед них дитина.

За інформацією мера, немовля восьми місяців та пʼятеро дорослих постраждали внаслідок терористичного удару по Харкову. Горять 7 машин підприємства. Обстеження місця прильоту триває.

Нагадаємо, російські окупанти вперше застосували нову бомбу ФАБ-3000 М-54 з уніфікованим модулем планування та корекції.

Як повідомлялося, Росія та Білорусь збудували понад десяток аеродромів біля кордону з Україною для обстрілу її керованими бомбами, КАБами.

До слова, Росія запускає по Україні до 3500 керованих авіаційних бомб. Причому націлюється країна-агресорка саме на цивільне населення й інфраструктуру. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Sky TG24. За його словами, головна мета окупантів – змусити людей боятися й тікати з того чи іншого міста, громади, щоб Росія мала змогу окупувати ці території.

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Теги: Харків пожежа вибух окупанти Олег Синєгубов Ігор Терехов росіяни дитина

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